Американская авиация продолжает нагнетать обстановку у рубежей самого западного региона России. Разведывательный самолет Bombardier Artemis II ВВС США выполнил очередную миссию вдоль границ Калининградской области. Полеты зафиксированы со стороны Литвы, Польши и над нейтральными водами Балтийского моря.
Воздушное судно поднялось в небо с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану". Путь пролегал через воздушное пространство стран НАТО к северным границам Польши. Основная часть миссии прошла в непосредственной близости от Калининграда. По данным систем мониторинга, разведчик описывал круги над территорией Литвы и акваторией Балтики.
Это не разовый инцидент, а системная работа Пентагона. Аналогичный вылет состоялся в минувший вторник.
"Систематические полеты у наших границ — это не просто тренировка, а вскрытие позиций ПВО и систем связи. НАТО планомерно изучает наш оборонный потенциал в эксклаве, используя для этого любую возможность, включая периоды внутренней трансформации региональной инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
Bombardier Artemis II — это глубоко модернизированный бизнес-джет. Компания Leidos оснастила гражданский борт высокочувствительными датчиками радиолокационной разведки. В отличие от тяжелых самолетов-разведчиков прошлого поколения, Artemis II компактнее и обладает увеличенной дальностью беспосадочного перелета.
|Характеристика
|Назначение
|Радиолокация
|Сканирование наземных целей на сотни километров
|Радиоперехват
|Контроль военных каналов связи и частот РЛС
|Маскировка
|Внешнее сходство с гражданским VIP-самолетом
Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало Запад прекратить милитаризацию Европы. Однако количество вылетов только растет. Эксперты связывают это с попытками США контролировать стратегически важный узел Балтики.
"Авиационная разведка часто коррелирует с анализом устойчивости региона. Когда в области идет настройка транспортной системы или меняются бюджетные приоритеты, западные службы пристально следят, не возникнет ли критических уязвимостей в снабжении войск и населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Российские военные фиксируют все попытки нарушения границ. Пока разведчики НАТО действуют в рамках международного права, оставаясь в нейтральном небе, но их активность вынуждает держать силы ПВО в постоянном напряжении. Источник издание РИА Новости.
Нет, полет проходит в международном воздушном пространстве или над странами-членами НАТО (Литва, Польша, Румыния).
Они дешевле в эксплуатации, чем тяжелые военные самолеты, и могут находиться в воздухе дольше за счет высокой топливной эффективности.
Он фиксирует работу радиоэлектронных средств, перемещение техники и координаты важных объектов инфраструктуры.
Средства РЛС сопровождают каждую цель, а при угрозе сближения с границей в небо поднимаются дежурные истребители перехватчики.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.