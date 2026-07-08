У границ Калининграда снова появился загадочный борт США: его маршрут говорит сам за себя

Американская авиация продолжает нагнетать обстановку у рубежей самого западного региона России. Разведывательный самолет Bombardier Artemis II ВВС США выполнил очередную миссию вдоль границ Калининградской области. Полеты зафиксированы со стороны Литвы, Польши и над нейтральными водами Балтийского моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Sea-angel22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балтийское море в Зеленоградске

Маршрут и параметры полета

Воздушное судно поднялось в небо с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану". Путь пролегал через воздушное пространство стран НАТО к северным границам Польши. Основная часть миссии прошла в непосредственной близости от Калининграда. По данным систем мониторинга, разведчик описывал круги над территорией Литвы и акваторией Балтики.

Это не разовый инцидент, а системная работа Пентагона. Аналогичный вылет состоялся в минувший вторник.

"Систематические полеты у наших границ — это не просто тренировка, а вскрытие позиций ПВО и систем связи. НАТО планомерно изучает наш оборонный потенциал в эксклаве, используя для этого любую возможность, включая периоды внутренней трансформации региональной инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Технические возможности Artemis II

Bombardier Artemis II — это глубоко модернизированный бизнес-джет. Компания Leidos оснастила гражданский борт высокочувствительными датчиками радиолокационной разведки. В отличие от тяжелых самолетов-разведчиков прошлого поколения, Artemis II компактнее и обладает увеличенной дальностью беспосадочного перелета.

Характеристика Назначение Радиолокация Сканирование наземных целей на сотни километров Радиоперехват Контроль военных каналов связи и частот РЛС Маскировка Внешнее сходство с гражданским VIP-самолетом

Оценки рисков и экспертное мнение

Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало Запад прекратить милитаризацию Европы. Однако количество вылетов только растет. Эксперты связывают это с попытками США контролировать стратегически важный узел Балтики.

"Авиационная разведка часто коррелирует с анализом устойчивости региона. Когда в области идет настройка транспортной системы или меняются бюджетные приоритеты, западные службы пристально следят, не возникнет ли критических уязвимостей в снабжении войск и населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Российские военные фиксируют все попытки нарушения границ. Пока разведчики НАТО действуют в рамках международного права, оставаясь в нейтральном небе, но их активность вынуждает держать силы ПВО в постоянном напряжении. Источник издание РИА Новости.

Ответы на популярные вопросы

Нарушает ли Artemis II государственную границу РФ?

Нет, полет проходит в международном воздушном пространстве или над странами-членами НАТО (Литва, Польша, Румыния).

Почему для разведки используют бизнес-джеты?

Они дешевле в эксплуатации, чем тяжелые военные самолеты, и могут находиться в воздухе дольше за счет высокой топливной эффективности.

Какую информацию собирает этот самолет?

Он фиксирует работу радиоэлектронных средств, перемещение техники и координаты важных объектов инфраструктуры.

Как Россия реагирует на эти полеты?

Средства РЛС сопровождают каждую цель, а при угрозе сближения с границей в небо поднимаются дежурные истребители перехватчики.

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