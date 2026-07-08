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Бензин для продуктовых фур нашёлся по графику: доставка еды в Новосибирской области пошла штатно

Россия » Сибирь » Новосибирск

Слухи о пустых полках в Новосибирской области оказались преждевременными. В правительстве региона заявляют: продовольственный конвейер работает по графику, а заминок с подвозом товаров нет.

Продавец взвешивает сыр в колбасной лавке рядом с продуктовой корзиной
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Продавец взвешивает сыр в колбасной лавке рядом с продуктовой корзиной

Механизм снабжения перенастроили под текущие рыночные условия. Сейчас приоритет в заправке отдан спецтехнике — машинам экстренных ведомств, коммунальщикам и грузовикам, везущим продукты в ритейл и мелкие торговые точки. Горючее для них выделяется в приоритетном порядке.

Заместитель губернатора Олег Клемешов подтвердил, что все машины, обслуживающие розничные сети, получают топливо вовремя. Регион выполняет роль крупного транспортного узла: через местные логистические центры товары уходят и в соседние области. Этот поток также идет без остановок. Оперативный штаб круглосуточно следит за ценами на нефтепродукты и наличием запасов на нефтебазах.

"Мощности наших логистических парков позволяют держать ситуацию под полным контролем. Мы координируем работу штаба с основными игроками топливного рынка, чтобы поставки продовольствия не зависели от временных колебаний спроса на заправках", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока логистическая система области справляется с нагрузкой в штатном режиме. Однако эксперты продолжают обсуждать долгосрочную энергетическую безопасность — в частности, проект строительства собственного нефтеперерабатывающего завода в регионе.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Бензин для продуктовых фур нашёлся по графику: доставка еды в Новосибирской области пошла штатно
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