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Ловушка из 10 улиц для объезда: в каком районе Петербурга полностью закроют движение почти на месяц

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург готовится к очередной волне дорожных работ, которые существенно перекроят логистику в трех районах города. С 10 июля Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вводит ограничения, затрагивающие как периферийные магистрали, так и знаковые локации в историческом центре. Водителям придется корректировать привычные маршруты, учитывая ремонт полотна и обновление инженерных сетей.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Калининский район: замена асфальта

На севере города дорожные службы приступают к обновлению Светлановского проспекта. Участок между Тихорецким и Суздальским проспектами станет зоной маневрирования для спецтехники. С 10 по 17 июля пропускная способность здесь будет существенно снижена из-за текущего ремонта дорожного покрытия.

"Любое сужение проезжей части на таких артериях, как Светлановский проспект, неизбежно провоцирует заторы в часы пик. Водителям стоит заранее закладывать лишние 15-20 минут на проезд, особенно с учетом того, что дорожные работы в Петербурге часто сопровождаются ограничениями в работе метро", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Красносельский район: коммунальная стройка

В Горелово ситуация выглядит серьезнее: на улице Коллективной движение перекроют полностью. Замок на проезд повесят на участке от Железнодорожной до Главной улицы. Причина — строительство новых инженерных коммуникаций, которое продлится почти три недели, до 29 июля. В качестве альтернативы предложен сложный объезд через Социалистическую, Полевую, Набережную улицы и Аннинское шоссе.

Параметр Что меняется
Улица Коллективная Полное закрытие движения до конца июля
Английская набережная Ограничение полос из-за реставрации
Светлановский проспект Сужение проезжей части на неделю

Адмиралтейский район: леса на памятниках

В центре Петербурга ограничения продиктованы заботой о культурном наследии. Реставрация зданий Сената и Синода потребует установки лесов и временных ограждений. Под удар попадут Английская набережная, Галерная улица и Конногвардейский бульвар. Трудности с проездом на отрезке от Сенатской площади до Замятина переулка сохранятся до конца сентября. К слову, в это же время в Петербурге активно реставрируют исторические фасады других знаковых особняков.

"Работы на объектах федерального значения в историческом центре — это всегда ювелирная задача, требующая места для техники и складирования материалов. Английская набережная и без того перегружена туристическим потоком, а текущие ограничения могут привести к эффекту бутылочного горлышка, сравнимому с тем, что происходит при перекрытии дамбы", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Где в Горелово закрыто движение полностью?

С 10 по 29 июля перекрыта Коллективная улица на отрезке от Железнодорожной до Главной.

Как долго продлятся ограничения на Светлановском проспекте?

Дорожный ремонт планируют завершить за неделю — с 10 по 17 июля.

Почему ограничили проезд по Конногвардейскому бульвару?

Это связано с масштабной реставрацией федерального памятника "Сенат и Синод".

Когда снимут леса на Английской набережной?

Согласно графику ГАТИ, работы и ограничения движения продлятся до 30 сентября текущего года.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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