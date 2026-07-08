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В День семьи Москва услышала главные слова: Владимир Путин напомнил, с чего начинается будущее России

Россия » Центр » Москва

Владимир Путин обратился к участникам Всероссийского свадебного фестиваля в Москве. Президент назвал семью фундаментом и главной ценностью для каждого гражданина. Поздравление главы государства зачитал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко во время торжеств, приуроченных к Дню семьи, любви и верности.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Free More Info
Владимир Путин

Ценности и традиции в столичном ритме

Президент подчеркнул, что именно в кругу близких формируется личность и закладываются нравственные ориентиры. По его словам, забота о родных и любовь к Родине неразрывно связаны. Фестиваль собрал в столице пары из разных регионов страны, решивших связать свои судьбы в Москве.

Для мегаполиса, где культурная карта города постоянно расширяется за счет новых фестивальных площадок, такие события становятся частью масштабной программы благоустройства чувств и территории. Глава государства пожелал молодоженам благополучия и исполнения всех совместных планов.

"Институт семьи в России сегодня требует не только слов, но и четкой экономической базы. Мы видим, как региональные программы и национальные проекты начинают синхронизироваться, создавая условия для молодых пар. Важно, чтобы социальные выплаты и льготы успевали за темпами инфляции и реальными потребностями семей", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Мнение экспертов о социальной поддержке

Поддержка семьи сегодня прямо зависит от состояния региональных финансов. Уровень комфорта в городах остается ключевым фактором для молодых специалистов.

"Устойчивость семейного бюджета во многом зависит от инвестиций в инфраструктуру. Когда в регионе строятся детские сады, школы и больницы в рамках нацпроектов, это снижает скрытые расходы граждан. Социально-экономическое развитие территорий — это и есть лучшая демографическая политика", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктура для новых семей

Жизнь в Москве требует мобильности. Современные пары при выборе места жительства смотрят не только на стены, но и на транспортную доступность. 

Направление поддержки Инструмент реализации
Ценностный уровень Всероссийские фестивали и госнаграды
Финансовый уровень Материнский капитал и льготная ипотека
Городская среда Благоустройство парков и зон отдыха

Ответы на популярные вопросы

Какие регионы участвовали в фестивале в Москве?

В столицу приехали влюбленные пары практически со всех субъектов страны, представляя культурное и этническое многообразие России.

Где можно ознакомиться с полным текстом поздравления президента?

Официальное приветствие было зачитано на открытии свадебного фестиваля Сергеем Кириенко и опубликовано на официальных ресурсах Кремля.

Какие ценности Владимир Путин назвал основными?

Президент выделил заботу о близких, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к судьбе страны как фундамент личности.

Будут ли подобные фестивали регулярными?

Проведение масштабных праздничных программ в Москве в День семьи, любви и верности уже стало доброй городской традицией.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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