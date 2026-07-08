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Сюрприз для автомобилистов: почему власти Петербурга внезапно "заморозили" парковочные тарифы

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские водители получили твёрдую гарантию: стоимость часа на платной городской парковке не изменится до 2027 года. Более того, город не планирует расширять действующие зоны платной стоянки — они останутся в четырёх центральных районах.

Машины на парковке
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины на парковке

Тарифы и границы парковок

Городской комитет по транспорту официально подтвердил: тарифы на платную парковку в 2025 году пересматривать не будут. Как сообщила заместитель председателя ведомства Александра Бахмутская, цены заморожены до парковка в Петербурге может подорожать уже с 2027 года. Одновременно власти отказались от расширения парковочной территории — сегодня она действует в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

"Никаких движений ни по тарифам, ни по границам платного пространства в этом году не запланировано", — подчеркнула Бахмутская.

Параметр Что зафиксировано
Стоимость часа в центре Без роста до 2027 года
Расширение зон Не запланировано
Срок действия моратория Минимум до января 2027-го

Сбои геолокации и как не попасть на штраф

В комтрансе отметили рост жалоб на неточное определение зоны парковки — особенно от гостей города. Сбои в геолокации участились, поэтому водителям рекомендуют перед оплатой сверяться с номерами ближайших домов и чётко понимать, на чётной или нечётной стороне набережной они остановились. Это связано с тем, что водители в Петербурге теряют возможность отменять штрафы без чётких доказательств корректной оплаты.

"Ещё раз просим вас внимательно посмотреть на адресные ориентиры, — добавила Бахмутская. — Это снизит риск ошибочного платежа и последующего штрафа".

Что говорят эксперты

"Фиксация тарифа — это не только сдерживание расходов автомобилистов, но и стабильный расчёт для тех, кто пользуется перехватывающими стоянками ежедневно", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

По её словам, отказ от немедленного расширения зон даёт водителям время адаптироваться, а городу — точнее оценить загрузку уже действующих парковок.

"Из-за участившихся сбоев геолокации автовладельцам стоит внимательно сохранять скриншоты оплаты и фиксировать номер парковочной зоны. Если платёж списан, а штраф выписан по ошибке, это можно оспорить в комитете по транспорту", — разъяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на вопросы водителей

Когда точно поднимут цены?

Не раньше 2027 года. Конкретная дата и размер индексации пока не объявлены.

В каких районах действует платная парковка сейчас?

Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский. В остальных районах стоянка остаётся бесплатной.

Что делать при ошибке геолокации?

Перед оплатой убедиться в правильности номера дома и стороны улицы. Сохранить чек или скриншот — это главное доказательство при споре.

Можно ли оспорить штраф, если парковка оплачена верно?

Да. Следует обратиться в комитет по транспорту с заявлением, приложив подтверждение оплаты. Юристы советуют действовать сразу после получения уведомления.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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