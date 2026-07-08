Этого ждали меньше всего: удар по газовому узлу на Кубани едва не лишил зарубежных партнеров ресурса

ВСУ атаковали компрессорную станцию "Краснодарская", которая обеспечивает работу газопровода "Голубой поток". Об этом официально сообщил "Газпром". Нападение беспилотников произошло 7 июля в 19:51 по московскому времени. Несмотря на повреждения инфраструктуры, компания подтвердила, что срыва экспортных поставок топлива в Турцию удалось избежать.
В "Газпроме" подчеркнули, что целью действий ВСУ был преднамеренный срыв снабжения турецких потребителей российским газом. Технические специалисты приступили к ликвидации последствий удара сразу после инцидента. Оперативные службы предотвратили критическую разгерметизацию систем, что позволило сохранить штатное давление в трубе.
Объекты топливно-энергетического комплекса на юге страны регулярно сталкиваются с внешними угрозами. Ранее Минобороны РФ сообщало о попытках ударов по станциям "Русская", "Береговая" и "Казачья".
Станция "Краснодарская" — это отправная точка сухопутного участка "Голубого потока". Газопровод, запущенный в 2003 году, проложен по дну Черного моря. Он стал первым проектом, позволившим поставлять топливо в Турцию в обход транзитных государств. Проектная мощность магистрали составляет 16 миллиардов кубометров в год.
|Характеристика пути
|Параметры ГТС
|Год запуска
|2003
|Годовая мощность
|16 млрд кубометров
|Статус объекта
|Критически важная инфраструктура
"Повреждения на таких объектах требуют немедленного восстановления, так как любой простой ведет к финансовым потерям и рискам для международных контрактов. Защита экспортных узлов сейчас становится приоритетом в инвестиционных программах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Кремль характеризует атаки на энергетические узлы как "безрассудные". Подобные действия ставят под удар не только экономику поставщика, но и социальную стабильность стран-получателей. Южные регионы России, где сосредоточены основные компрессорные мощности, вынуждены адаптироваться к новым рискам.
"Стабильность работы южной газотранспортной сети напрямую влияет на доходную часть региональных бюджетов и выполнение обязательств перед партнерами. Инвестиции в восстановление поврежденных узлов учитываются в долгосрочных планах развития территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Нет, транспортировка газа по "Голубому потоку" продолжается в штатном режиме, повреждения не повлияли на объемы прокачки.
Ежегодная пропускная способность магистрали "Голубой поток" составляет 16 миллиардов кубометров газа.
Минобороны РФ фиксировало попытки ударов по компрессорным станциям "Береговая", "Русская" и "Казачья" в марте 2026 года.
Станции относятся к критически важной инфраструктуре и находятся под усиленной охраной с использованием систем мониторинга и ПВО.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.