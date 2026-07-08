Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В День семьи Москва услышала главные слова: Владимир Путин напомнил, с чего начинается будущее России
Таких больше нет: Леонид Агутин назвал единственного артиста, которого считает великим автором
Больше не узнают легенду: свежий снимок Энтони Хопкинса спровоцировал волну тревоги в Сети
Трамп на службе у нефтяников: США взялись снести европейские климатические нормы
Америка слишком увлеклась мировой газовой гонкой — теперь расплачиваться придется собственному рынку
Мечта о дешевом отпуске в Египте рассыпается на глазах: один запрет перевернул рынок жилья
Разрушение логистики в Киеве поставило ВСУ в тупик: резервы теряют дорогу к передовой
Культурная карта Москвы переписана заново: городские власти реализуют масштабный эксперимент
Французский десерт как нечего делать: 40 минут в духовке и клафути с грушей уже тает во рту

Этого ждали меньше всего: удар по газовому узлу на Кубани едва не лишил зарубежных партнеров ресурса

Россия » Юг

ВСУ атаковали компрессорную станцию "Краснодарская", которая обеспечивает работу газопровода "Голубой поток". Об этом официально сообщил "Газпром". Нападение беспилотников произошло 7 июля в 19:51 по московскому времени. Несмотря на повреждения инфраструктуры, компания подтвердила, что срыва экспортных поставок топлива в Турцию удалось избежать.

газопровод
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосгаз», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
газопровод

Детали атаки и состояние объекта

В "Газпроме" подчеркнули, что целью действий ВСУ был преднамеренный срыв снабжения турецких потребителей российским газом. Технические специалисты приступили к ликвидации последствий удара сразу после инцидента. Оперативные службы предотвратили критическую разгерметизацию систем, что позволило сохранить штатное давление в трубе.

Объекты топливно-энергетического комплекса на юге страны регулярно сталкиваются с внешними угрозами. Ранее Минобороны РФ сообщало о попытках ударов по станциям "Русская", "Береговая" и "Казачья". 

Значение станции для экспорта

Станция "Краснодарская" — это отправная точка сухопутного участка "Голубого потока". Газопровод, запущенный в 2003 году, проложен по дну Черного моря. Он стал первым проектом, позволившим поставлять топливо в Турцию в обход транзитных государств. Проектная мощность магистрали составляет 16 миллиардов кубометров в год.

Характеристика пути Параметры ГТС
Год запуска 2003
Годовая мощность 16 млрд кубометров
Статус объекта Критически важная инфраструктура

"Повреждения на таких объектах требуют немедленного восстановления, так как любой простой ведет к финансовым потерям и рискам для международных контрактов. Защита экспортных узлов сейчас становится приоритетом в инвестиционных программах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Безопасность южных газовых коридоров

Кремль характеризует атаки на энергетические узлы как "безрассудные". Подобные действия ставят под удар не только экономику поставщика, но и социальную стабильность стран-получателей. Южные регионы России, где сосредоточены основные компрессорные мощности, вынуждены адаптироваться к новым рискам. 

"Стабильность работы южной газотранспортной сети напрямую влияет на доходную часть региональных бюджетов и выполнение обязательств перед партнерами. Инвестиции в восстановление поврежденных узлов учитываются в долгосрочных планах развития территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Прекращались ли поставки газа в Турцию после инцидента?

Нет, транспортировка газа по "Голубому потоку" продолжается в штатном режиме, повреждения не повлияли на объемы прокачки.

Какую мощность имеет поврежденный газопровод?

Ежегодная пропускная способность магистрали "Голубой поток" составляет 16 миллиардов кубометров газа.

Какие еще станции подвергались атакам ранее?

Минобороны РФ фиксировало попытки ударов по компрессорным станциям "Береговая", "Русская" и "Казачья" в марте 2026 года.

Как защищены такие объекты?

Станции относятся к критически важной инфраструктуре и находятся под усиленной охраной с использованием систем мониторинга и ПВО.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Мир. Новости мира
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Новости спорта
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
ВМС США подтвердили гибель пилота в Аравийском море, что приближает Трампа к импичменту Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Последние материалы
Этого ждали меньше всего: удар по газовому узлу на Кубани едва не лишил зарубежных партнеров ресурса
Мозг окончательно перестал подчиняться нашим правилам: биологи зафиксировали опасный сбой логических циклов
Волга стала ядовито-зелёного цвета: у берегов Самары вода изменилась так, что заходить в неё страшно
Доверие оказалось подорвано: Дмитрий Тарасов перестал общаться с дочерью из-за нарушений
Деньги дадут, но только тем, кто застрахован: для кого государство вводит налоговый вычет
За эту картину туристы точно не платили: пляжи Антальи меняются буквально за несколько часов
Сеул ложится под альянс: Южная Корея превратит свою промышленность в придаток НАТО
Хельсинки проверяет терпение Москвы: Финский залив превращают в новую точку давления
Зрители впали в ступор от восторга: первые рецензии на "Одиссею" предрекли триумф в мировом прокате
В Липецкой области цифры на номере превратятся в ключ к бензоколонке — новые правила уже на подходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.