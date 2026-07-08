Волга стала ядовито-зелёного цвета: у берегов Самары вода изменилась так, что заходить в неё страшно

Волга у берегов Самары сменила привычный цвет на густой зеленый, превратившись в вязкую субстанцию. Местные жители делятся кадрами с набережной, где вода напоминает краску, а не речной поток. Пока горожане обсуждают невозможность купания, специалисты указывают на природные и техногенные факторы. Разберемся, почему главная русская река начала "цвести" раньше срока и безопасно ли находиться на официальных пляжах.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Энгельс, река Волга

Зеленка вместо речной прохлады

Волжская вода напротив второй очереди набережной Самары приобрела ядовито-зеленый оттенок. Процесс вызван стремительным размножением цианобактерий, которые больше известны как сине-зеленые водоросли. Горожане, привыкшие к летнему отдыху у воды, теперь обходят прибрежную зону стороной. Река превратилась в идеальный инкубатор для микроорганизмов. Основная причина кроется в избытке азота и фосфора, которые попадают в русло с сельскохозяйственных полей. Химикаты из удобрений смываются дождями и создают питательную базу для бактерий.

"Масштабное цветение связано со стагнацией водного режима и притоком органики из почвы. Когда удобрения с полей смываются в реку, мы получаем эффект теплицы, где водоросли растут с невероятной скоростью", — объяснил специально для Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Градусы бьют температурные рекорды

Аномальный прогрев водохранилищ ускорил биологические процессы. Сейчас в районе Самары температура воды поднялась до +21 градуса. В Тольятти ситуация еще острее — там река прогрелась до +24 градусов, а в Сызрани зафиксировано +22,5. Синоптики Приволжского гидрометцентра подтверждают, что такие показатели значительно превышают норму для начала июля. Теплая стоячая вода в сочетании с промышленными стоками запускает цепную реакцию, которую практически невозможно остановить механическими методами.

"Мы наблюдаем климатический сдвиг, когда региональные аномалии становятся правилом. Высокие температуры воды провоцируют кислородное голодание водоема, что губительно для рыбы и неприятно для людей", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Пляжи открыты официально

Несмотря на визуальные изменения Волги, городские власти Самары заверяют в безопасности береговой линии. Инфраструктура полностью готова, песок обновлен, а спасательные посты работают в штатном режиме. Контролирующие органы выдали разрешения на эксплуатацию зон отдыха еще в середине июня. Роспотребнадзор подтвердил санитарное соответствие проб воды и песка установленным нормам. Посещение муниципальных пляжей официально не ограничено, хотя эстетический вид реки вызывает у отдыхающих скепсис.

"Городское благоустройство выполнено в полном объеме, однако природный фактор трудно поддается административному контролю. Важно разделять визуальное загрязнение и реальную эпидемиологическую угрозу", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Ольга Морозова.

Локация Температура воды Тольятти +24,0 °C Сызрань +22,5 °C Самара +21,0 °C

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купаться в зеленой воде?

С технической точки зрения запрета нет, если пляж открыт Роспотребнадзором. Однако контакт с цианобактериями может вызвать раздражение кожи у чувствительных людей.

Когда Волга станет чистой?

Очищение наступит с понижением температуры воды и увеличением скорости течения. Обычно активное цветение продолжается от двух до четырех недель.

Опасно ли это для рыбы?

Массовое размножение водорослей снижает уровень кислорода в воде. При определенных концентрациях это может привести к локальному замору речных обитателей.