В Липецкой области цифры на номере превратятся в ключ к бензоколонке — новые правила уже на подходе

В Липецкой области готовятся к введению жесткого регламента продажи топлива на заправочных станциях из-за нарастающего дефицита бензина. Губернатор региона Игорь Артамонов предложил схему "четный-нечетный", при которой возможность заправиться будет напрямую зависеть от цифр на государственном номере автомобиля. Такие чрезвычайные меры призваны стабилизировать работу топливного рынка в условиях, когда ежесуточная нехватка горючего достигла 500 тонн, а ряд крупных сетевых АЗС уже прекратил обслуживание частного транспорта.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Механика ограничений: как будет работать график

Предложенная администрацией региона схема разделяет автовладельцев на два потока по принципу последней цифры госномера. По четным числам месяца заправка разрешена машинам, чьи номера заканчиваются на 0, 2, 4, 6 и 8. В нечетные дни право на покупку бензина переходит к владельцам транспорта с цифрами 1, 3, 5, 7 и 9 в конце номерного знака.

"Введение графиков отпуска — это классическая мера управления дефицитом. Она позволяет сбить пиковую нагрузку на те немногие станции, которые сохранили запасы топлива, и предотвратить полный паралич транспортной системы региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Причины кризиса и закрытие заправок

Ситуация в Липецкой области обострилась из-за перебоев в поставках с нефтеперерабатывающих заводов. В результате часть АЗС сетей "Лукойл" и "Тебойл" временно приостановили работу, что перераспределило весь поток транспорта на станции "Роснефти". Потребление горючего в области в последние дни кратно превысило норму.

"Проблема не только в физическом отсутствии бензина, но и в логистическом разрыве. Когда несколько сетей уходят с рынка, оставшиеся операторы не справляются с наплывом клиентов, что провоцирует искусственный дефицит", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Событие / Показатель Последствия и эффект Дефицит 500 тонн в сутки Остановка работы частных АЗС, очереди на госсети Схема "Четный-Нечетный" Снижение нагрузки на заправки в два раза Остановка НПЗ Необходимость ручного распределения лимитов

Приоритетные группы и социальные гарантии

Несмотря на вводимые ограничения для частных лиц, региональные власти гарантируют бесперебойное снабжение спецтранспорта. В первую очередь топливо будет выделяться машинам скорой помощи, пожарным частям, полиции и аварийным службам ЖКХ. Также в приоритетном списке значатся аграрии, чья работа критически важна для продовольственной безопасности Липецкой области.

"Юридически регион имеет право вводить подобные режимы в рамках работы оперативного штаба, если ситуация признана экстренной. Главное — обеспечить функционирование жизненно важных систем и избежать спекуляций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о дефиците топлива

Будут ли вводиться ограничения на объем литров "в одни руки"?

На данный момент губернатор Липецкой области заявил, что сокращать лимиты разового отпуска бензина не планируется. Основная задача — развести потоки транспорта по дням, а не ограничивать объем покупки.

Как заправляться тем, чьи номера содержат только буквы?

Речь идет именно о цифровой части государственного регистрационного знака. Правило будет применяться к последней цифре основного трехзначного номера автомобиля.

Коснутся ли ограничения общественного транспорта?

Нет, общественный транспорт, машины экстренных служб, медики и аграрии будут обеспечиваться топливом в приоритетном порядке вне зависимости от даты и номера автомобиля.

Как долго продлится такой режим работы АЗС?

Ограничения носят временный характер и будут сняты, как только на нефтеперерабатывающих заводах восстановится штатный цикл производства и логистики, а ежесуточный дефицит в 500 тонн будет ликвидирован.

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