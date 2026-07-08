Еще вчера били рекорды, а сегодня почти пусто: что произошло с белорусским бензином в Петербурге

Ситуация на отечественном рынке нефтепродуктов резко изменилась: продажи белорусского бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за считаные дни сократились почти в 17 раз. Если еще 1-2 июля ежедневный объем торгов превышал 7000 тонн, то к 6 июля этот показатель рухнул до 420 тонн. Столь стремительное охлаждение интереса к импортному топливу произошло на фоне рекордного июня, когда Белоруссия обеспечила почти 15% всего биржевого предложения бензина в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Фёдор Гусляров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Санкт-Петербург

Динамика поставок и июньские рекорды

Июнь 2026 года стал для отрасли знаковым. По данным Национального биржевого ценового агентства, объем реализации горючего из соседней республики вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 90 900 тонн. Этот поток помог стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, который еще осенью прошлого года испытывал серьезные трудности с наличием ресурса. К середине июня импорт из Белоруссии достиг исторического максимума — с 1 по 25 число поставки составили 141 000 тонн.

"Резкое наращивание поставок в начале лета было логичным ответом на сезонный рост спроса внутри России. Однако Белоруссия не может бесконечно увеличивать отгрузки, так как у её НПЗ есть собственные обязательства и ограниченные мощности по хранению", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно помнить, что активное использование белорусского ресурса началось после признания дефицита топлива в России на правительственном уровне. Рост импорта позволил сбить ценовой накал, но текущее снижение объемов заставляет участников рынка вновь внимательно следить за котировками, чтобы не допустить нового витка волатильности.

Ценовые ограничения и дефицит лотов

Одной из ключевых причин охлаждения биржи стал технический фактор. Для стабилизации розничных цен на биржевых торгах задействован механизм, ограничивающий рост цен на импортное топливо всего в 0,01%. Для продавцов такая маржинальность при текущих затратах на логистику становится критически низкой. В условиях, когда мировые цены или альтернативные рынки сбыта могут предложить более высокую доходность, поставщики предпочитают придерживать товар.

"Для белорусских нефтепереработчиков российский рынок является приоритетным, но экономику предприятий никто не отменял. Ограничение роста цен до сотых долей процента фактически замораживает прибыль, что моментально отражается на количестве заявок в торговом терминале", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Мнение экспертов и рыночные риски

Несмотря на обвал объемов в начале июля, эксперты не склонны считать ситуацию катастрофической. Большинство партий, запланированных к поставке на июль, были реализованы в первые два дня месяца. Это говорит о высокой скорости вымывания предложения: покупатели, опасаясь дефицита, законтрактовали все доступные объемы в кратчайшие сроки.

"Сейчас мы видим классическую ситуацию, когда спрос опережает плановые объемы выпуска. Потребителям важно понимать, что физического отсутствия бензина нет, есть пауза в биржевом предложении конкретного поставщика", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект Сокращение продаж до 420 т Рост конкуренции среди покупателей на бирже Ограничение роста цены (0,01%) Снижение интереса экспортёров к российским торгам Реализация июльских партий Возможный временный дефицит импортных лотов до августа

Ответы на популярные вопросы о рынке бензина

Исчезнет ли белорусский бензин с заправок?

Нет, нынешнее сокращение касается только биржевых торгов. Прямые контракты и уже закупленные объемы продолжают поступать в розничные сети в плановом режиме. Почему цены на бирже так жестко регулируются?

Это механизм защиты внутреннего рынка от резких скачков стоимости. Государство стремится удержать инфляцию, ограничивая возможности для спекулятивного роста цен на импортное топливо. Ждать ли роста цен на АЗС из-за падения биржевых объемов?

В краткосрочной перспективе розничные цены защищены демпферным механизмом и государственным контролем. Однако затяжное отсутствие предложения на бирже может создать давление на мелкий опт. Когда продажи могут восстановиться?

Вероятно, новая волна активности начнется с формированием планов на август или при корректировке ценовых условий, которые сделают поставки выгодными для НПЗ.

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