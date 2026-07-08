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Пенсионеры Тулы осваивают экстремальные нагрузки: радикальные изменения привычного отдыха

Россия » Центр » Тула

В Тульской области пересмотрели архитектуру проекта "Активное долголетие". По распоряжению врио губернатора региона Дмитрия Миляева структуру досуга для пожилых граждан жестко адаптировали под современные запросы. В перечень добавили интенсивные физические нагрузки, включая джампинг на батутах, и социальные сервисы вроде проекта "Бабушка на час". Принципы доказательной медицины подтверждают: движение — лучший инструмент профилактики когнитивных деградаций, а не "фуфломицины" из телевизора.

Танец
Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain
Танец

Тюнинг системы: батуты вместо поликлиник

Программа перестала быть набором кружков по макраме. Взлёт популярности джампинга показывает: пенсионеры готовы к динамике. Статистика фиксирует перевыполнение плана на 11% — через активности прошли 167 тысяч человек. Дмитрий Миляев инициировал строительство специализированных площадок в районах, чтобы уйти от централизации. Вместо того чтобы сидеть в очередях, пожилым людям предлагают сжигать калории и укреплять сосуды. Те, кто сохранил бодрость, теперь монетизируют опыт или помогают молодым семьям в качестве приходящих нянь.

"Физическая активность в пожилом возрасте — это не блажь, а способ отсрочить саркопению и сердечно-сосудистые катастрофы. Прыжки на батуте тренируют вестибулярный аппарат, что снижает риск переломов при падениях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Демографическое давление и ресурсы

Каждый третий житель области — пенсионер. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения. Если не занять людей профилактикой, бюджет "съедят" финансовые обязательства перед хроническими больными. К Дню пожилых людей власти готовят календарь событий, который оцифруют на портале "долголетие71.рф". Там уже висит расписание: от дыхательной гимнастики до шахматных турниров. Параллельно в регионе развивают и образовательную базу, задействуя Тульский медколледж для подготовки кадров, способных работать с геронтологической группой.

Тип активности Медицинский эффект
Джампинг/ЛФК Укрепление миокарда, лимфодренаж
Шахматы/Рукоделие Тренировка нейронных связей, борьба с деменцией

Для мобильности пенсионеров привлекают и транспортные ресурсы, аналогичные тем, что подвозят детей из сел на соревнования. Пока молодежь получает цифровые привилегии, старшее поколение осваивает реальный сектор досуга и туризма, посещая туристические кластеры области.

"Интеграция пенсионеров в активную жизнь снижает уровень депрессивных расстройств. Ощущение нужности в проектах вроде "Бабушка на час" работает лучше антидепрессантов", — заявил в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Мнения специалистов о нагрузках

Важно следить за безопасностью. В парковых зонах, где прогуливаются пенсионеры, необходимо проводить санитарную обработку от паразитов, чтобы активные прогулки не закончились в токсикологии. Здоровье требует комплексного подхода, включая правильное питание местными продуктами и регулярную диагностику.

"Диспансеризация остается фундаментом. Прыжки и танцы — это отлично, но они должны накладываться на понимание своих базовых показателей: уровня сахара и холестерина", — рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о программе "Активное долголетие"

Как попасть в программу джампинга?

Достаточно обратиться в местный центр социального обслуживания или подать заявку через сайт "долголетие71.рф". Противопоказания определит врач.

Услуга "Бабушка на час" платная?

Это волонтерское движение в рамках взаимопомощи, условия участия регулируются региональными кураторами соцзащиты.

Где искать спортивные площадки для пенсионеров?

Дмитрий Миляев поручил застроить ими все районы области, приоритет — зоны возле парков и сельских домов культуры.

Нужна ли спецподготовка для участия?

Нет, активности разделены по уровням нагрузки: от легкой гимнастики до шахмат и экскурсий.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-психиатр Мария Литвинова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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