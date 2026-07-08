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Тихая зараза на дачах Югры: игнорирование мер безопасности привело к всплеску госпитализаций

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский автономный округ столкнулся с резким ростом заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Согласно официальному докладу регионального Роспотребнадзора, за 2025 год выявлено 13 подтвержденных случаев "мышиной лихорадки". Статистика практически удвоилась по сравнению с предыдущим циклом — в 2024 году врачи фиксировали лишь 7 эпизодов заражения. Вирус атакует агрессивно, причем география распространения расширяется за пределы привычных очагов.

Золотистая колючая мышь
Фото: commons.wikimedia.org by JNguyenFlohic is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Золотистая колючая мышь

Динамика заражений и география патогена

Рост заболеваемости в Югре обусловлен как внутренними факторами, так и активной миграцией населения из неблагополучных по ГЛПС регионов. Только один случай в 2025 году признан местным — заражение произошло в Нижневартовске. Годом ранее аналогичный прецедент локальной передачи вируса зафиксировали в Ханты-Мансийском районе. Остальные 12 пациентов привезли инфекцию из Татарстана, Башкирии и Пермского края, которые исторически являются эндемичными зонами для этого вируса.

"ГЛПС — это не шутки и не обычная простуда. Вирус бьет по сосудам и превращает почки в решето. Рост в два раза указывает на то, что эпиднадзор должен работать жестче", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Лабораторный мониторинг показывает тревожные цифры зараженности переносчиков. В Ханты-Мансийском районе инфицировано 7,33% популяции грызунов. В Сургутском районе показатель составляет 4,17%, в Кондинском — 2,78%. Эти территории требуют особого внимания при проведении дератизационных мероприятий.

Рыжая полевка: главный диверсант на даче

Мнение о том, что инфекцию разносят только подвальные крысы, ошибочно. Основной источник вируса в дикой природе — рыжая полевка. Эти мелкие грызуны осенью и весной массово мигрируют в жилые постройки, на дачные участки и склады. Инфекция передается воздушно-пылевым или алиментарным путем через экскременты животных. Пыль при уборке сарая или грязные руки после работы в огороде — идеальные условия для попадания вируса в организм.

Показатель Данные по ХМАО
Зафиксировано случаев (2025 г.) 13 человек
Доля завозных случаев 92%
Пиковая активность грызунов Ханты-Мансийский район

"ГЛПС часто имитирует начало ОРВИ — высокая температура, ломота. Но затем наступает олигурическая стадия: моча перестает вырабатываться, поясница просто "отваливается". Если вовремя не попасть в стационар, можно дойти до диализа", — предупредила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Протоколы безопасности и профилактика

Медицинская доктрина доказательной медицины не знает иных способов борьбы с ГЛПС, кроме прерывания путей передачи. Вакцинации от "мышиной лихорадки" для широких масс не существует. В Нижневартовском районе и других муниципалитетах усилены требования по защите пищевых блоков и источников водоснабжения.

"Мы имеем дело с типичным зоонозом. Главная заповедь: никакой воды из родников и открытых колодцев без кипячения. Мыть руки после контакта с любыми предметами в лесу или на даче — это база, которую игнорировать смертельно опасно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Симптомы ГЛПС включают резкую гипертермию, сильную головную боль и дискомфорт в области почек. При появлении таких признаков после посещения дачи или возвращения из Башкирии и Татарстана необходима немедленная госпитализация. В ХМАО диагностика отлажена, однако врачи напоминают: самолечение фуфломицинами при поражении почек ведет на кладбище.

Ответы на популярные вопросы о мышиной лихорадке

Можно ли заразиться от другого человека?

Нет. Вирус не передается от человека к человеку. Вы можете ухаживать за больным без риска заразиться, так как инфекция распространяется только от грызунов.

Помогают ли антибиотики при ГЛПС?

Нет. Это вирусное заболевание. Антибиотики бесполезны против вируса и могут быть назначены врачом только при наличии вторичных бактериальных осложнений.

Нужно ли пить сорбенты для "чистки" почек после заражения?

Это миф. Почки — не фильтр бассейна, их нельзя "почистить" активированным углем. При ГЛПС требуется серьезная терапия в условиях стационара для восстановления функции нефронов.

Как правильно проводить уборку на даче, чтобы не заболеть?

Используйте средства защиты: маску-респиратор и перчатки. Проводите только влажную уборку с хлорсодержащими средствами. Сухая уборка веником поднимает зараженную пыль в воздух, что ведет к инфицированию.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер.  Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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