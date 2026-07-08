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Изношенные агрегаты уступили место цифре: девятая больница Хабаровска взяла курс на замену старой техники

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровская детская больница № 9 обновила парк медицинского оборудования. На закупку техники направили более 29 млн рублей. Апгрейд затронул почти все диагностические узлы учреждения: от лаборатории до реанимационного блока.

Мальчик спит в палате, рядом шляпа
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Мальчик спит в палате, рядом шляпа

Медицинский конвейер больницы усилили высокоточной эндоскопической техникой, которая начала поступать еще в конце прошлого года. В распоряжение врачей передали современные аппараты для проверки слуха и зрения, а также приборы для экспресс-диагностики, критически важные для работы в реанимации. Лаборатория получила четыре анализатора крови, которые ускорят обработку тестов.

"В регионе настраивают работу так, чтобы каждый ребенок получал помощь на современном уровне. Новые эндоскопы, офтальмологические аппараты и анализаторы серьезно расширяют наши возможности по выявлению патологий на ранних стадиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Щадящие технологии и точность

Одним из самых дорогих приобретений стал риноларингофиброскоп стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Аппарат оснащен гибким тонким зондом, что позволяет проводить осмотр носоглотки безболезненно. Для детской медицины это ключевой фактор, позволяющий избежать лишнего стресса у маленьких пациентов при сохранении высокой точности картинки для врача.

Техническая перезагрузка девятой больницы не ограничится разовой поставкой. Модернизация учреждения расписана на весь 2026 год, что позволит планомерно заменить изношенные агрегаты на цифровые аналоги.

Направление Обновление
Лаборатория 4 новых анализатора крови
ЛОР-диагностика Риноларингофиброскоп с гибким зондом
Специализированная помощь Техника для офтальмологии и проверки слуха

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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