Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Саранча или нечто иное: донские дворы захватили тучи насекомых и лишили жителей покоя
Покупатели могут попрощаться с дешевой курицей: производители больше не готовы терпеть убытки
Тихая зараза на дачах Югры: игнорирование мер безопасности привело к всплеску госпитализаций
Неожиданное открытие сезона: огуречная икра с луком, морковью, перцем и идеальной плотностью
ГБО перестало быть спасением для водителей: почему газовая экономия превратилась в дорогую ловушку
Любовь на расстоянии обернулась крахом: Дана Борисова решилась на радикальные перемены в личной жизни
Тарелка утренней каши подвела многих: почему день ваш пойдёт под откос уже через час
Принц Гарри проиграл войну со СМИ: суд отклонил все иски против британских таблоидов
Образовательная система Подмосковья меняет тактику: тысячи абитуриентов идут на отчаянный шаг

Хозяин тайги крушит всё подряд: агрессивного медведя заметили на трассе Стрежевой-Нижневартовск в ХМАО

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Трасса Стрежевой — Нижневартовск превратилась в зону повышенного риска. В районе 6-7 километра автодороги, неподалеку от СОТ "Кедр", хозяйничает трехлетний медведь. Хищник зачищает окрестности от инфраструктуры: в ЕДДС Стрежевого подтвердили, что зверь уже разворотил две контейнерные площадки.

Медведь испугался домашней кошки
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь испугался домашней кошки

Местные жители заявляют, что этот "контролер" появляется на дороге регулярно. Зверь игнорирует шум моторов и свет фар, проявляя опасное хладнокровие. Его поведение специалисты называют агрессивным — медведь перестал воспринимать человека и технику как угрозу, что в экосистеме тайги всегда ведет к конфликту.

"Медведь в три года — это уже серьезный хищник в самом расцвете сил. Если он перестал бояться людей и начал искать еду на мусорных площадках, значит, пищевая цепочка сместилась в сторону города. Это создает прямую угрозу, так как зверь начинает защищать "свою" кормовую базу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Инструкция по дорожной навигации

Охотники взяли квадрат под наблюдение, но водителям и дачникам стоит пересмотреть свои маршруты. Чтобы не стать частью пищевой цепи, нужно соблюдать жесткие регламенты лесной безопасности.

  • Дистанция: увидели зверя издалека — уходите по дуге, не пытаясь сделать селфи.
  • Встреча "лоб в лоб": бег провоцирует инстинкт преследования. Медведь быстрее любого спринтера. Стойте на месте, громко кричите, используйте звон металла.
  • Отступление: уходите медленно, не поворачиваясь к хищнику спиной. Сохраняйте визуальный контакт, но не заглядывайте в глаза — это вызов.
  • Табу на медвежат: любая попытка приблизиться к "милому" детенышу закончится мгновенной атакой медведицы, которая всегда рядом.

Особую бдительность стоит проявлять при обнаружении падали. Если медведь нашел добычу, он будет биться за нее до последнего. В таких случаях зона поражения расширяется до нескольких сотен метров вокруг останков животного.

Читайте также

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Экономика и бизнес
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая свёкла начинается с одной подкормки: её готовят из того, что уже есть под рукой
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Образовательная система Подмосковья меняет тактику: тысячи абитуриентов идут на отчаянный шаг
Изношенные агрегаты уступили место цифре: девятая больница Хабаровска взяла курс на замену старой техники
Простить нельзя игнорировать: Певцов выдвинул неожиданное требование к критиковавшим страну коллегам
Хозяин тайги крушит всё подряд: агрессивного медведя заметили на трассе Стрежевой-Нижневартовск в ХМАО
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Подмосковные ветераны больше не тратят время на справки: тотальная автоматизация облегчит их быт
Иран поставил Катар на место: Тегеран отказался брать вину за мутные инциденты в проливе
Очки для тех, кому за 45: 5 стильных форм лета-2026, создающих эффект лифтинга лица
Пробки в Ярославле разрывают на части: одно единственное решение спасет район от транспортного коллапса
Платить за жилье можно меньше: скрытые дефекты и позиция рынка вынудит собственников пойти на уступки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.