Хозяин тайги крушит всё подряд: агрессивного медведя заметили на трассе Стрежевой-Нижневартовск в ХМАО

Трасса Стрежевой — Нижневартовск превратилась в зону повышенного риска. В районе 6-7 километра автодороги, неподалеку от СОТ "Кедр", хозяйничает трехлетний медведь. Хищник зачищает окрестности от инфраструктуры: в ЕДДС Стрежевого подтвердили, что зверь уже разворотил две контейнерные площадки.
Местные жители заявляют, что этот "контролер" появляется на дороге регулярно. Зверь игнорирует шум моторов и свет фар, проявляя опасное хладнокровие. Его поведение специалисты называют агрессивным — медведь перестал воспринимать человека и технику как угрозу, что в экосистеме тайги всегда ведет к конфликту.
"Медведь в три года — это уже серьезный хищник в самом расцвете сил. Если он перестал бояться людей и начал искать еду на мусорных площадках, значит, пищевая цепочка сместилась в сторону города. Это создает прямую угрозу, так как зверь начинает защищать "свою" кормовую базу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
Охотники взяли квадрат под наблюдение, но водителям и дачникам стоит пересмотреть свои маршруты. Чтобы не стать частью пищевой цепи, нужно соблюдать жесткие регламенты лесной безопасности.
Особую бдительность стоит проявлять при обнаружении падали. Если медведь нашел добычу, он будет биться за нее до последнего. В таких случаях зона поражения расширяется до нескольких сотен метров вокруг останков животного.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.