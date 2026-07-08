Хозяин тайги крушит всё подряд: агрессивного медведя заметили на трассе Стрежевой-Нижневартовск в ХМАО

Трасса Стрежевой — Нижневартовск превратилась в зону повышенного риска. В районе 6-7 километра автодороги, неподалеку от СОТ "Кедр", хозяйничает трехлетний медведь. Хищник зачищает окрестности от инфраструктуры: в ЕДДС Стрежевого подтвердили, что зверь уже разворотил две контейнерные площадки.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медведь испугался домашней кошки

Местные жители заявляют, что этот "контролер" появляется на дороге регулярно. Зверь игнорирует шум моторов и свет фар, проявляя опасное хладнокровие. Его поведение специалисты называют агрессивным — медведь перестал воспринимать человека и технику как угрозу, что в экосистеме тайги всегда ведет к конфликту.

"Медведь в три года — это уже серьезный хищник в самом расцвете сил. Если он перестал бояться людей и начал искать еду на мусорных площадках, значит, пищевая цепочка сместилась в сторону города. Это создает прямую угрозу, так как зверь начинает защищать "свою" кормовую базу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Инструкция по дорожной навигации

Охотники взяли квадрат под наблюдение, но водителям и дачникам стоит пересмотреть свои маршруты. Чтобы не стать частью пищевой цепи, нужно соблюдать жесткие регламенты лесной безопасности.

Дистанция: увидели зверя издалека — уходите по дуге, не пытаясь сделать селфи.

увидели зверя издалека — уходите по дуге, не пытаясь сделать селфи. Встреча "лоб в лоб": бег провоцирует инстинкт преследования. Медведь быстрее любого спринтера. Стойте на месте, громко кричите, используйте звон металла.

бег провоцирует инстинкт преследования. Медведь быстрее любого спринтера. Стойте на месте, громко кричите, используйте звон металла. Отступление: уходите медленно, не поворачиваясь к хищнику спиной. Сохраняйте визуальный контакт, но не заглядывайте в глаза — это вызов.

уходите медленно, не поворачиваясь к хищнику спиной. Сохраняйте визуальный контакт, но не заглядывайте в глаза — это вызов. Табу на медвежат: любая попытка приблизиться к "милому" детенышу закончится мгновенной атакой медведицы, которая всегда рядом.

Особую бдительность стоит проявлять при обнаружении падали. Если медведь нашел добычу, он будет биться за нее до последнего. В таких случаях зона поражения расширяется до нескольких сотен метров вокруг останков животного.

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