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Саранча или нечто иное: донские дворы захватили тучи насекомых и лишили жителей покоя

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жители Ростовской области обеспокоены массовым нашествием крупных насекомых. Крылатые гости заполонили дворы и приусадебные участки, вызывая у горожан ассоциации с саранчой, готовой уничтожить урожай. Соцсети полнятся тревожными кадрами, однако биологи спешат успокоить: регион переживает сезонный всплеск численности обычного серого кузнечика, а не губительное нашествие вредителей.

Саранча
Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Саранча

Почему кузнечики оккупировали регион

Численность насекомых напрямую зависит от климатического календаря. Прохладная весна и затяжные дожди в начале лета стали идеальным «инкубатором» для вида Decticus verrucivorus. Для серого кузнечика это время — пик размножения. Пока в полях кипит большая зерновая уборка, популяция этих обитателей лугов достигла локального максимума.

Специалисты отмечают: текущий рост — явление временное. Как только воздух прогреется, а влажность упадет, незваные гости исчезнут из полей зрения так же внезапно, как появились. Ситуация далека от той, что наблюдается при нехватке ресурсов в аграрном секторе, где бизнес зачастую борется с реальными экономическими вызовами и дефицитом снабжения.

"Всплеск численности серого кузнечика в этом сезоне спровоцирован исключительно благоприятным гидрометеорологическим фоном. Обильные осадки создали избыточную кормовую базу и комфортную среду для выживания личинок, что мы и наблюдаем сейчас в виде массовости вида", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по климатическим аномалиям Павел Лебедев.

Как отличить вредителя от безобидного соседа

Главная ошибка дончан — путаница в биологических признаках. В отличие от саранчи, привыкшей действовать «армией» и уничтожать посевы, серый кузнечик предпочитает статус одинокого охотника. Его рацион состоит преимущественно из других мелких насекомых.

Признак Серый кузнечик
Усики Длиннее самого тела
Крылья Заметно выступают за край брюшка
Яйцеклад (у самок) Виден в виде сабли на конце

При попытке поймать насекомое стоит соблюдать дистанцию: кузнечик может укусить, защищаясь. Тем не менее, вреда для человека или огородов он не несет. Его присутствие — скорее маркер здоровой экосистемы, чем угроза для урожая.

"Не нужно путать эпизодические колебания численности насекомых с нашествием вредителей. Кузнечик — хищник, а не пожиратель растительности. Растительный корм он потребляет лишь в дефиците животного белка. Угрозы сельскохозяйственным культурам со стороны данных особей нет никакой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Опасны ли укусы кузнечиков для детей?

Нет, кузнечики не обладают ядовитым аппаратом. Укус неприятен, но не несет системной угрозы здоровью.

Нужно ли травить насекомых на участке?

Химическая обработка нецелесообразна: это убьет полезную энтомофауну, а кузнечики сами уйдут после изменения погодных условий.

Почему они залетают в окна в домах?

Насекомых привлекает свет и высокая влажность внутри помещений. Это случайное поведение, характерное для периода расселения популяции.

Когда ждать спада «нашествия»?

Как только установится сухая и жаркая погода, численность насекомых естественным образом снизится до привычного уровня.

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Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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