Саранча или нечто иное: донские дворы захватили тучи насекомых и лишили жителей покоя

Жители Ростовской области обеспокоены массовым нашествием крупных насекомых. Крылатые гости заполонили дворы и приусадебные участки, вызывая у горожан ассоциации с саранчой, готовой уничтожить урожай. Соцсети полнятся тревожными кадрами, однако биологи спешат успокоить: регион переживает сезонный всплеск численности обычного серого кузнечика, а не губительное нашествие вредителей.
Численность насекомых напрямую зависит от климатического календаря. Прохладная весна и затяжные дожди в начале лета стали идеальным «инкубатором» для вида Decticus verrucivorus. Для серого кузнечика это время — пик размножения. Пока в полях кипит большая зерновая уборка, популяция этих обитателей лугов достигла локального максимума.
Специалисты отмечают: текущий рост — явление временное. Как только воздух прогреется, а влажность упадет, незваные гости исчезнут из полей зрения так же внезапно, как появились. Ситуация далека от той, что наблюдается при нехватке ресурсов в аграрном секторе, где бизнес зачастую борется с реальными экономическими вызовами и дефицитом снабжения.
"Всплеск численности серого кузнечика в этом сезоне спровоцирован исключительно благоприятным гидрометеорологическим фоном. Обильные осадки создали избыточную кормовую базу и комфортную среду для выживания личинок, что мы и наблюдаем сейчас в виде массовости вида", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по климатическим аномалиям Павел Лебедев.
Главная ошибка дончан — путаница в биологических признаках. В отличие от саранчи, привыкшей действовать «армией» и уничтожать посевы, серый кузнечик предпочитает статус одинокого охотника. Его рацион состоит преимущественно из других мелких насекомых.
|Признак
|Серый кузнечик
|Усики
|Длиннее самого тела
|Крылья
|Заметно выступают за край брюшка
|Яйцеклад (у самок)
|Виден в виде сабли на конце
При попытке поймать насекомое стоит соблюдать дистанцию: кузнечик может укусить, защищаясь. Тем не менее, вреда для человека или огородов он не несет. Его присутствие — скорее маркер здоровой экосистемы, чем угроза для урожая.
"Не нужно путать эпизодические колебания численности насекомых с нашествием вредителей. Кузнечик — хищник, а не пожиратель растительности. Растительный корм он потребляет лишь в дефиците животного белка. Угрозы сельскохозяйственным культурам со стороны данных особей нет никакой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Нет, кузнечики не обладают ядовитым аппаратом. Укус неприятен, но не несет системной угрозы здоровью.
Химическая обработка нецелесообразна: это убьет полезную энтомофауну, а кузнечики сами уйдут после изменения погодных условий.
Насекомых привлекает свет и высокая влажность внутри помещений. Это случайное поведение, характерное для периода расселения популяции.
Как только установится сухая и жаркая погода, численность насекомых естественным образом снизится до привычного уровня.
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