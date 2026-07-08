Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области

2:54 Your browser does not support the audio element. Россия Новороссия Херсон

Продуктовая корзина в Херсонской области может "прибавить в весе" из-за логистических заторов. Дефицит горючего вынуждает ритейлеров перекраивать маршруты доставки на ходу. Пока Севастополь и Крым выступают в роли перевалочных хабов, заполняя склады и сбивая цену на скоропорт через распродажи, общая цепочка поставок работает на пределе мощностей.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Продуктовая корзина

Механика ценообразования сейчас напоминает движение по загруженной трассе: как только дорожают ГСМ, стрелка на ценниках ползет вверх. Сезонные овощи — картофель, капуста и лук — временно дешевеют за счет массового сбора, но сахар, соль и мясо птицы уже начали дорожать вслед за отпускными ценами производителей.

"Логистическое плечо — самый уязвимый узел в себестоимости. Если перевозчик застревает в очередях на АЗС или платит за дизель по повышенному тарифу, эти расходы неизбежно ложатся в чек покупателя. В первую очередь это касается товаров с коротким сроком хранения, которые нельзя запереть на складе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Птицеводство вне зоны комфорта

Аграрный сектор сигнализирует о серьезном перегреве. Рентабельность производства куриного мяса в первом полугодии упала до критических 6–7% при норме в 15%. Для многих предприятий это работа на грани окупаемости. Если ситуация не стабилизируется, отрасль может начать сокращать объемы, что спровоцирует еще больший дефицит.

Рост издержек идет по всем фронтам: кормовые добавки, электричество, логистика и налоги. Бизнес не может долго удерживать цены волевым решением, когда себестоимость производства пробивает потолок. Вслед за продуктами питания с задержкой в несколько месяцев могут подорожать одежда и бытовая техника, хотя там доля транспортных расходов менее критична.

Товарная группа Динамика цен Борщевой набор Снижение за счет сезонного урожая Бакалея и мука Наценка ограничена в пределах 15% Мясо птицы Рост из-за подорожания кормов и ГСМ

Несмотря на давление рынка, власти пытаются держать "тормоз" на социально значимых позициях. Наценка на хлеб, овощи и крупы в официальных точках продаж остается минимальной — от нуля до 15%.

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