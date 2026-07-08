Пробки в Ярославле разрывают на части: одно единственное решение спасет район от транспортного коллапса

Заволжские пробки в Ярославле превратились из сезонного обострения в хроническую патологию. Жители района требуют от властей и ГИБДД хирургического вмешательства в схему движения на перекрестке проспекта Авиаторов и Дачной улицы. Главная претензия — "бутылочное горлышко", которое затягивает транспортный узел в тугой узел.
Горожане фиксируют: пробка выросла. К традиционной выделенной полосе добавился "хвост" из автомобилей, ожидающих заправки на АЗС. Очередь за топливом фактически блокирует один из рядов прямо на перекрестке. В результате три полосы, идущие из Заволжского района, на пике нагрузки сливаются в одну. Затор растягивается до улицы Красноборской и не рассасывается даже после утреннего часа пик.
Инициативная группа предложила внедрить временное реверсивное движение на участке между 50-й школой и Дачной. Суть идеи — отдать крайнюю левую полосу, ведущую из центра, под нужды заволжского потока. Это позволит "прокачать" заблокированный участок и разгрузить выезд из района.
"Реверсивное движение — это рабочий инструмент для тонкой настройки городского трафика, но в Ярославле такие решения буксуют из-за сложного согласования с силовыми структурами. Организация временной схемы требует не только установки знаков и светофоров, но и оперативного контроля со стороны ГИБДД, так как перекресток Авиаторов и Дачной — зона высокой аварийности", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Власти взяли тайм-аут на изучение предложения. Осложняет ситуацию тот факт, что замена разметки и установка реверсивных светофоров — вопрос не только административный, но и технический. Пока чиновники готовят ответ, ситуация на месте остается стабильно тяжелой. Даже в 9 утра поток от Красноборской стоит в три ряда, а после прохождения ключевого перекрестка ситуация не улучшается.
|Фактор затора
|Текущее состояние
|Очередь на АЗС
|Перекрывает одну из трех полос на выезд из района
|Выделенная полоса
|Ограничивает маневренность общего потока
|Динамика пробки
|Затор сохраняется в течение всего светового дня
Пока водителям остается лишь надеяться, что предложенная схема реверса не утонет в кабинетах ведомств. Без оперативной коррекции транспортного потока Заволга рискует окончательно встать в бесконечную очередь, где темп движения задает не мощность двигателя, а скорость работы бензоколонки.
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