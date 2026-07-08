Пробки в Ярославле разрывают на части: одно единственное решение спасет район от транспортного коллапса

Заволжские пробки в Ярославле превратились из сезонного обострения в хроническую патологию. Жители района требуют от властей и ГИБДД хирургического вмешательства в схему движения на перекрестке проспекта Авиаторов и Дачной улицы. Главная претензия — "бутылочное горлышко", которое затягивает транспортный узел в тугой узел.

Фото: Wikipedia by UpstateNYer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Машины

Рецепт от заторов: реверс на перекрестке

Горожане фиксируют: пробка выросла. К традиционной выделенной полосе добавился "хвост" из автомобилей, ожидающих заправки на АЗС. Очередь за топливом фактически блокирует один из рядов прямо на перекрестке. В результате три полосы, идущие из Заволжского района, на пике нагрузки сливаются в одну. Затор растягивается до улицы Красноборской и не рассасывается даже после утреннего часа пик.

Инициативная группа предложила внедрить временное реверсивное движение на участке между 50-й школой и Дачной. Суть идеи — отдать крайнюю левую полосу, ведущую из центра, под нужды заволжского потока. Это позволит "прокачать" заблокированный участок и разгрузить выезд из района.

"Реверсивное движение — это рабочий инструмент для тонкой настройки городского трафика, но в Ярославле такие решения буксуют из-за сложного согласования с силовыми структурами. Организация временной схемы требует не только установки знаков и светофоров, но и оперативного контроля со стороны ГИБДД, так как перекресток Авиаторов и Дачной — зона высокой аварийности", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Бюрократическая пауза

Власти взяли тайм-аут на изучение предложения. Осложняет ситуацию тот факт, что замена разметки и установка реверсивных светофоров — вопрос не только административный, но и технический. Пока чиновники готовят ответ, ситуация на месте остается стабильно тяжелой. Даже в 9 утра поток от Красноборской стоит в три ряда, а после прохождения ключевого перекрестка ситуация не улучшается.

Фактор затора Текущее состояние Очередь на АЗС Перекрывает одну из трех полос на выезд из района Выделенная полоса Ограничивает маневренность общего потока Динамика пробки Затор сохраняется в течение всего светового дня

Пока водителям остается лишь надеяться, что предложенная схема реверса не утонет в кабинетах ведомств. Без оперативной коррекции транспортного потока Заволга рискует окончательно встать в бесконечную очередь, где темп движения задает не мощность двигателя, а скорость работы бензоколонки.

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