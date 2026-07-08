Подмосковные ветераны больше не тратят время на справки: тотальная автоматизация облегчит их быт

Жители Подмосковья перевели получение региональных льгот в цифровой формат. С начала 2026 года комплексной услугой "Ветеран труда" на региональном портале госуслуг воспользовались более 6,6 тысячи раз. Министерство государственного управления, ИТ и связи Московской области подтвердило переход на упрощенную схему взаимодействия с льготниками.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Пожилая женщина изучает документ у окна в государственной приемной

Цифровая механика льгот

Для оформления статуса больше не нужно посещать ведомства лично. Авторизация проходит через ЕСИА, а система сама подтягивает данные из реестров. Технология напоминает процесс покупки парковки в один клик - пользователю достаточно прикрепить недостающие документы в электронном кабинете.

"Автоматизация процесса исключает человеческий фактор: алгоритм сам проверяет льготную категорию и предлагает актуальный пакет помощи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Внедренный сервис работает по принципу "одного окна". За одно обращение система позволяет закрыть сразу пять направлений: от присвоения самого звания до выпуска социальной карты. Настройка этого процесса требует точности, сравнимой с подготовкой кадров по новому образовательному стандарту в столичных колледжах.

Критерии для соискателей

Право на почетное звание имеют граждане с солидным трудовым стажем и наградами. Претендовать на поддержку можно при достижении предпенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Основанием служат государственные награды, почетные звания РФ или СССР, а также ведомственные знаки отличия и благодарности.

"В условиях старения населения такие меры становятся фундаментом стабильности. Мы видим, как демографические программы адаптируются под запрос общества, упрощая доступ к заслуженным выплатам без лишней бюрократии", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Что включено в комплексную услугу

Направление поддержки Детализация Основной статус Присвоение звания "Ветеран труда" Транспорт Оформление и выдача социальной карты ЖКХ Компенсация расходов на коммунальные услуги Связь Денежная выплата за домашний телефон

Стоит помнить, что льготы по ЖКХ — одна из самых востребованных частей пакета. Правильный расчет субсидий критически важен, особенно когда нагрузка на городскую инфраструктуру растет из-за реконструкции транспортных узлов.

"Тарифная сетка должна быть прозрачной. Субсидирование ветеранов помогает сгладить рост издержек на содержание сетей, особенно в старом жилом фонде, где износ инфраструктуры выше нормы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Где можно подать заявление?

Исключительно через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области в электронном виде.

Нужно ли приходить в МФЦ после отправки заявки?

В большинстве случаев личный визит не требуется, статус рассмотрения отображается в личном кабинете.

Какие награды дают право на звание?

Медали, ордена, почетные грамоты Президента РФ или ведомственные награды за трудовые заслуги.

Когда вступает в силу решение о выплатах?

После официального присвоения звания и проверки права на меры социальной поддержки.

Читайте также