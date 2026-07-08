Раскаленный воздух и штормовой удар: Ростовскую область накрыло опасное природное комбо

В период с 8 по 10 июля жителей Ростовской области ожидает резкое усиление зноя. По сведениям Гидрометцентра, к завершению рабочей недели столбики термометров в отдельных районах достигнут отметки +38 градусов. Сегодня в региональном центре сохранится сухая погода с температурой до +33 градусов, однако во второй половине дня по области возможны локальные грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка в жару

Температурные рекорды и грозовой фронт

9 июля в Ростове-на-Дону прогнозируется кратковременный дождь. Несмотря на осадки, жара продолжит нарастать: в дневные часы воздух прогреется до +34 градусов, а ночные показатели составят около +20. Пик тепловой волны придется на 10 июля. В этот день метеорологи обещают по региону до +38 градусов. Ситуация осложнится комплексом неблагоприятных метеоусловий: ожидаются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Как отмечает rostovgazeta.ru, в самом Ростове может оказаться чуть прохладнее из-за осадков — там ждут около +28 градусов.

"Такие температурные качели и высокая влажность создают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому жителям стоит избегать длительного пребывания на открытом солнце", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Последствия засухи для региона

Продолжительное отсутствие значимых осадков на фоне экстремальных температур уже негативно сказалось на аграрном секторе. Из-за того что земля превратилась в бетон, аграрии фиксируют гибель посевов на тысячах гектаров. Синоптики подчеркивают, что предстоящие грозы носят лишь локальный характер и не смогут существенно исправить ситуацию с дефицитом влаги в почве.

Водителям, планирующим поездки в эти дни, стоит учитывать не только погодные риски, но и дорожную обстановку. Напомним, что на проспекте Шолохова работает новый контролер — камера, фиксирующая широкий спектр нарушений. В условиях плохой видимости во время грозы риск получить штраф или попасть в ДТП значительно возрастает.

Ответы на популярные вопросы о погоде в июле

Когда в Ростовской области наступит пик жары?

Самым жарким днем на текущей неделе станет 10 июля, когда температура воздуха в некоторых районах области поднимется до +38 градусов.

Ожидаются ли осадки в ближайшие дни?

Да, кратковременные дожди и грозы прогнозируются 9 и 10 июля, при этом 10 числа возможны сильные ливни с порывистым ветром.

Какая скорость ветра ожидается при грозах?

При грозовых фронтах порывы ветра могут достигать 15–18 метров в секунду, что классифицируется как крепкий ветер.

Будет ли ночью прохладно?

Ночные температуры останутся достаточно высокими и будут колебаться в диапазоне от +15 до +21 градуса в зависимости от района.

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