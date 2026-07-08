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Резервуары опустели до самого дна: сеть АЗС в Приморье прекратила работу

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Сеть автозаправочных станций Бензо в Приморском крае полностью прекратила продажу топлива из-за опустошения резервуаров. Крупные нефтеперерабатывающие заводы перестали отгружать оплаченные партии горючего еще в середине мая, и за два месяца компания израсходовала все складские запасы. Ситуация осложняется тем, что дефицит возник накануне традиционного туристического наплыва, когда потребление бензина в регионе вырастает вдвое. В материале разберем причины топливной засухи, возможности альтернативных поставок и реакцию контролирующих органов на пустые стелы АЗС.

Извините, топлива нет - заправочная станция
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извините, топлива нет - заправочная станция

Заводы поставили поставки на паузу

Представители сети Бензо, управляющей 17 заправками в крае, подтвердили полную остановку работы. Заводы в Омске, Ангарске и Комсомольске-на-Амуре перестали отгружать предоплаченные объемы с 12 мая. Поставщики неоднократно переносили сроки отгрузки 3 тысяч тонн топлива, увеличивая время ожидания сначала на 15, а затем еще на столько же дней. В условиях, когда цены на бензин в Приморье лихорадит, независимые игроки оказались без рычагов влияния на ситуацию.

"Мы наблюдаем системный сбой в логистике межбюджетных и товарных потоков, когда региональные сети лишаются приоритета в распределении ресурсов за пределами крупных госкорпораций", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Риски пикового сезона в крае

Среднее суточное потребление сети составляет около 100 тонн, однако в августе этот показатель достигает 200 тонн. Прошлым летом край уже переживал транспортный коллапс во Владивостоке, когда нехватка топлива на частных АЗС спровоцировала огромные очереди на станциях крупных нефтяных компаний. Ситуация повторяется по знакомому сценарию: дефицит предложения гонит ценники вверх и вымывает запасы у мелких дистрибьюторов.

"Наплыв туристов на личных автомобилях создает взрывную нагрузку на инфраструктуру, к которой частный сектор без гарантированных лимитов просто не готов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Инфраструктурный тупик и биржа

Попытки найти горючее на других рынках упираются в технические сложности. Импорт топлива танкерами требует отлаженной системы разгрузки и хранения, которой у малых сетей нет. На бирже свободные объемы для независимых АЗС сейчас крайне ограничены. Пока власти обсуждают бюджет Владивостока и расходы на городское хозяйство, энергетическая безопасность остается под вопросом. Даже переход на белорусские автобусы МАЗ не решит проблему, если их нечем будет заправлять на муниципальных и коммерческих маршрутах.

"Тарифная политика и отсутствие прозрачных квот на бирже ставят малый бизнес на грань выживания, что неизбежно ведет к монополизации рынка", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параметр Текущее состояние
Количество станций Бензо 17 АЗС в Приморском крае
Статус поставок Заблокированы с 12 мая
Ожидаемый объем 3000 тонн горючего
Дневной расход в пик 200 тонн в сутки

Ответы на популярные вопросы

Почему закрылись заправки конкретно этой сети?

Компания не смогла получить оплаченное топливо от нефтеперерабатывающих заводов, а внутренние резервы были исчерпаны за два месяца простоя поставок.

Где теперь заправляться жителям края?

Нагрузка перераспределится на крупные сети ННК и Роснефть, что может привести к увеличению очередей в пиковые часы.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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