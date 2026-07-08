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Жизнь без больниц стала реальностью: в Удмуртии кратно нарастили выпуск критических медикаментов

Россия » Поволжье » Ижевск

В столице Удмуртии кратно нарастят мощности по выпуску медицинских изделий для пациентов с почечной недостаточностью. Профильное предприятие планирует производить свыше миллиона пакетов диализных растворов ежегодно. Соответствующее соглашение о промышленном партнерстве подписали представители регионального правительства, Ижевского электромеханического завода "Купол" и ГК "Фармасинтез" на международном форуме "Иннопром-2026" в Екатеринбурге.

аппарат для гемодиализа
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
аппарат для гемодиализа

Локализация и импортозамещение в медпроме

Производственной площадкой для реализации проекта станет компания "Рестер" — дочерняя структура завода "Купол", работающая на рынке более четверти века. Предприятие специализируется на выпуске средств для перитонеального диализа, которые позволяют пациентам проходить жизненно важные процедуры дома, а не в стационаре.

Как подчеркнули в кабмине республики, эти препараты включены в список критически важных для системы здравоохранения страны. Удмуртия в рамках проекта полностью переведет технологические линии на отечественные решения, исключив зависимость от иностранных комплектующих.

Для выхода на проектную мощность завод проведет глубокую модернизацию существующих цехов. По словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, внутренняя потребность региона составляет около 70 тысяч пакетов в год для 50 пациентов, однако обновленные линии будут работать на федеральный рынок. Как сообщает udm-info.ru, "Фармасинтез" и ИЭМЗ запустят совместное производство на базе компании "Рестер". Ефимов уточнил, что цель проекта — обеспечить бесперебойные поставки препаратов для тысяч людей по всей России.

"Развитие высокотехнологичного производства медицинских растворов в Ижевске — это не только вопрос лекарственной безопасности, но и серьезный вклад в создание рабочих мест и укрепление научного потенциала региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Развитие смежных фармацевтических направлений

Удмуртские предприятия продолжают расширять линейку медикаментов для нужд медицины катастроф и силовых структур. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в своем блоге выразил уверенность, что промышленная кооперация с крупными химическими холдингами ускорит вывод новых продуктов на рынок. Ранее стало известно, что специалисты концерна "Калашников" успешно запатентовали и апробировали в полевых условиях ненаркотический анальгетик в форме пастилок, предназначенный для экстренной помощи.

Особое внимание власти уделяют соответствию выпускаемой продукции мировым стандартам качества. В церемонии подписания контракта на "Иннопроме" участвовала заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева, что подтверждает федеральный приоритет ижевских разработок. Планируется, что первые крупные партии растворов, созданных по обновленным отечественным технологиям, поступят в клиники уже в ближайшее время, решая проблему дефицита узкопрофильных медицинских товаров.

Ответы на популярные вопросы о производстве диализных растворов в Удмуртии

Почему производство растворов так важно для пациентов?

Растворы для перитонеального диализа позволяют очищать кровь при почечной недостаточности в домашних условиях, что значительно повышает мобильность и качество жизни человека по сравнению с процедурами в больнице.

Каковы объемы запланированного производства?

Завод в Ижевске намерен выпускать более 1 миллиона пакетов растворов ежегодно, что покроет потребности не только Удмуртской Республики, но и многих других регионов России.

Будут ли использоваться иностранные технологии?

Нет, проект предусматривает полный переход на российские разработки и оборудование в рамках программы импортозамещения в медицинской промышленности.

Где именно развернут новые производственные мощности?

Основной площадкой станет предприятие "Рестер", которое входит в структуру Ижевского электромеханического завода "Купол" и имеет многолетний опыт в данной сфере.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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