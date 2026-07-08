Детские жизни обрываются на водоемах: свердловские власти пошли на крайние меры из-за череды трагедий

В Свердловской области зафиксирован резкий всплеск летальных случаев на открытых водоемах, жертвами которых становятся несовершеннолетние. Только с начала текущего купального сезона в регионе утонули 15 человек, при этом значительная часть происшествий пришлась на последние несколько суток. Ситуация усугубляется тем, что из-за аномальных ливней на многих реках открыли шлюзы, что привело к критическому усилению течения и выходу воды из берегов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок в бассейне

Хроника трагедий на уральских водохранилищах

Череда несчастных случаев охватила сразу несколько муниципалитетов области. В Нижнем Тагиле 13-летнюю девочку, отдыхавшую на надувном круге, подхватило мощным потоком и унесло на глубину, спасти ее не удалось. Аналогичная беда произошла в Каменске-Уральском, где погиб 17-летний юноша, приехавший в город на празднование дня рождения. В селе Патруши при купании утонул 11-летний ребенок, по факту гибели которого следователи уже возбудили уголовное дело за халатность.

Еще две смерти зафиксированы на реке Пышма в Сухом Логу и на Нижне-Качканарском водохранилище. Правоохранительные органы подчеркивают, что все указанные локации не входят в перечень разрешенных для отдыха и не оборудованы спасательными постами. Как отмечает tagilcity.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, патрульные группы регулярно выявляют детей у воды без сопровождения взрослых.

"Даже профессиональный пловец может не справиться с внезапно усилившимся течением или водоворотом, которые образуются после затяжных дождей, а для ребенка шансы на спасение в мутной и быстрой воде практически равны нулю", - объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Административная ответственность и риски для родителей

Полиция Среднего Урала перешла на усиленный режим контроля прибрежных зон для предотвращения новых инцидентов. При обнаружении подростков, находящихся у водоемов без присмотра, в отношении их законных представителей немедленно составляются протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На фоне сообщений о том, что свердловские зарплаты демонстрируют рост, штрафные санкции в размере до 3 000 рублей остаются лишь малой частью последствий за безответственность.

Специалисты МЧС предупреждают, что установившаяся погода сделала купание опасным даже в привычных местах. Из-за подъема уровня воды скрытый рельеф дна меняется, образуются новые ямы и приносы коряг. Силовики призывают жителей региона выбирать только официальные пляжи и не оставлять детей одних даже на мелководье, так как в текущих условиях природная стихия действует непредсказуемо.

Ответы на популярные вопросы о детской безопасности на воде

Какой штраф грозит за нахождение ребенка на пляже без взрослых?

За безнадзорное нахождение несовершеннолетнего у воды родителям грозит административный штраф в размере от 100 до 3 000 рублей на основании протокола о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Почему опасно купаться в реках после сильных дождей?

Ливни вызывают резкий подъем уровня воды и увеличивают скорость течения, что делает невозможным сопротивление потоку, а также скрывают под водой опасный мусор и меняют глубину дна.

Можно ли использовать надувные круги и матрасы на реках?

На открытых водоемах с течением использовать надувные средства крайне опасно, так как легкие конструкции мгновенно уносятся ветром или потоком воды на значительное расстояние от берега.

Какие места в Свердловской области безопасны для купания?

Безопасными считаются только те зоны отдыха, которые прошли проверку МЧС и Роспотребнадзора, имеют пологий очищенный берег и пост профессиональных спасателей.

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