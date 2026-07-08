Детские жизни обрываются на водоемах: свердловские власти пошли на крайние меры из-за череды трагедий

В Свердловской области зафиксирован резкий всплеск летальных случаев на открытых водоемах, жертвами которых становятся несовершеннолетние. Только с начала текущего купального сезона в регионе утонули 15 человек, при этом значительная часть происшествий пришлась на последние несколько суток. Ситуация усугубляется тем, что из-за аномальных ливней на многих реках открыли шлюзы, что привело к критическому усилению течения и выходу воды из берегов.
Череда несчастных случаев охватила сразу несколько муниципалитетов области. В Нижнем Тагиле 13-летнюю девочку, отдыхавшую на надувном круге, подхватило мощным потоком и унесло на глубину, спасти ее не удалось. Аналогичная беда произошла в Каменске-Уральском, где погиб 17-летний юноша, приехавший в город на празднование дня рождения. В селе Патруши при купании утонул 11-летний ребенок, по факту гибели которого следователи уже возбудили уголовное дело за халатность.
Еще две смерти зафиксированы на реке Пышма в Сухом Логу и на Нижне-Качканарском водохранилище. Правоохранительные органы подчеркивают, что все указанные локации не входят в перечень разрешенных для отдыха и не оборудованы спасательными постами. Как отмечает tagilcity.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, патрульные группы регулярно выявляют детей у воды без сопровождения взрослых.
"Даже профессиональный пловец может не справиться с внезапно усилившимся течением или водоворотом, которые образуются после затяжных дождей, а для ребенка шансы на спасение в мутной и быстрой воде практически равны нулю", - объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Полиция Среднего Урала перешла на усиленный режим контроля прибрежных зон для предотвращения новых инцидентов. При обнаружении подростков, находящихся у водоемов без присмотра, в отношении их законных представителей немедленно составляются протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На фоне сообщений о том, что свердловские зарплаты демонстрируют рост, штрафные санкции в размере до 3 000 рублей остаются лишь малой частью последствий за безответственность.
Специалисты МЧС предупреждают, что установившаяся погода сделала купание опасным даже в привычных местах. Из-за подъема уровня воды скрытый рельеф дна меняется, образуются новые ямы и приносы коряг. Силовики призывают жителей региона выбирать только официальные пляжи и не оставлять детей одних даже на мелководье, так как в текущих условиях природная стихия действует непредсказуемо.
За безнадзорное нахождение несовершеннолетнего у воды родителям грозит административный штраф в размере от 100 до 3 000 рублей на основании протокола о неисполнении обязанностей по воспитанию.
Ливни вызывают резкий подъем уровня воды и увеличивают скорость течения, что делает невозможным сопротивление потоку, а также скрывают под водой опасный мусор и меняют глубину дна.
На открытых водоемах с течением использовать надувные средства крайне опасно, так как легкие конструкции мгновенно уносятся ветром или потоком воды на значительное расстояние от берега.
Безопасными считаются только те зоны отдыха, которые прошли проверку МЧС и Роспотребнадзора, имеют пологий очищенный берег и пост профессиональных спасателей.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.