Картошка уезжает целыми колоннами: Нижегородская область резко нарастила поставки за рубеж

Нижегородская область за первое полугодие 2026 года отправила на экспорт более 27 тысяч тонн картофеля. Основными покупателями корнеплодов стали страны Средней Азии, где спрос на российский продукт стабильно растет. Контроль качества каждой партии прошел через жесткий фильтр фитосанитарных проверок. В этом материале разберем логистику поставок, требования зарубежных партнеров и влияние экспорта на продовольственную безопасность.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Ведро картошки

Тонны картофеля уходят на экспорт

Специалисты Россельхознадзора за шесть месяцев досмотрели 26,5 тысячи тонн продовольственного картофеля. Продукция отгружается крупными партиями, каждая из которых получает фитосанитарный паспорт после лабораторных испытаний. В текущем году торговые караваны с овощами направились в Казахстан, Туркмению и Узбекистан, что подтверждает статус региона как серьезного поставщика в СНГ.

Параллельно с продовольственным сектором развиваются поставки элитного посадочного материала. В этом сезоне за рубеж ушло 620 тонн семенного картофеля, предназначенного для обновления фондов в южных республиках. Пока бензиновый кризис сковывает логистику внутри страны, аграрии стараются выполнять контрактные обязательства точно в срок. Активная торговля с соседями помогает балансировать доходы фермеров на фоне изменений в пищевых привычках нижегородцев.

"Экспортный потенциал Нижегородской области сейчас опирается на запрос стран Центральной Азии на качественный семенной фонд. Мы видим, что межрегиональные связи укрепляются через прямые поставки сельхозпродукции, что выгодно закрывает дефициты партнеров", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жесткий контроль семенного фонда

Фитосанитарное состояние продукции подтверждено экспертами Нижегородского филиала ВНИИЗЖ. Каждая партия проходит через сито лабораторных тестов на наличие скрытых вредителей или болезней. С начала года инспекторы выдали свыше 1,3 тысячи сертификатов, без которых пересечение границы невозможно. Пока одни обсуждают риски цифровизации транспорта, аграрный сектор сохраняет дисциплину традиционного контроля.

Тип продукции Объем экспорта (тонн) Продовольственный картофель 26 500 Семенной картофель 620

Важно, что даже при высокой нагрузке на надзорные органы, сбоев в проверках не зафиксировано. Это особенно значимо в условиях, когда происшествия на Волге могут затруднять речную логистику. Аграрии вынуждены искать обходные пути или использовать автотранспорт, чтобы товар не потерял кондицию до приезда к заказчику.

"Для успешного экспорта критически важна чистота партий от карантинных объектов. Любое отклонение от нормативов стран-импортеров ставит под удар будущие контракты, поэтому контроль в регионе сейчас максимально детализирован", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Перспективы аграрных рынков

Рост отгрузок картофеля происходит на фоне общего изменения инфраструктуры. Пока в Нижнем Новгороде сносят здания ради метро, в сельских районах модернизируют овощехранилища. Это позволяет сохранять урожай до лета и продавать его по пиковым ценам. Однако сельское хозяйство остается зависимым от внешних угроз, включая действия диких хищников в лесах, которые могут влиять на работу отдаленных ферм.

Безопасность поставок также зависит от общей стабильности в регионе. Когда прокуратура работает по жалобам граждан и бизнеса, инвесторы чувствуют себя увереннее. В планах области — расширение географии экспорта картофеля за пределы СНГ, что потребует еще более строгих стандартов качества.

"Продовольственная безопасность соседей сегодня сильно зависит от наших поставок. Нам нужно наращивать не только объемы, но и господдержку логистических цепочек, чтобы обходить возникающие барьеры", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Куда чаще всего везут нижегородский картофель?

Основными покупателями в 2026 году выступают Казахстан, Туркмения и Узбекистан.

Как проверяют качество овощей перед отправкой?

Продукция проходит лабораторные испытания на карантинное состояние, после чего выдается фитосанитарный сертификат международного образца.

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