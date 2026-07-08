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Двери открыты не всегда: часть заправок Пермского края перешла на особый режим

Россия » Поволжье » Пермь

Сеть АЗС Нефтехимпром ввела жесткие лимиты на продажу топлива в Пермском крае. Ограничения затронули десять заправок в краевой столице и филиалы в крупных районных центрах, включая Краснокамск, Березники и Чайковский. Компания объясняет такие меры необходимостью поддерживать запасы бензина и дизеля для всех категорий клиентов. Ситуация на топливном рынке региона требует оперативной настройки логистики, чтобы избежать пустых баков на ключевых трассах.

Очередь машин на заправке ночью
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь машин на заправке ночью

Условия отпуска и новые паузы

Для частных автовладельцев установлены строгие пороги: один бак бензина ограничен 10 литрами, а дизельного топлива — 40 литрами. Заправка в канистры и любую другую тару полностью запрещена до особого распоряжения организации. Такие меры часто становятся следствием сложной погодной ситуации или перебоев в поставках нефтепродуктов с заводов-изготовителей.

Станции, сохранившие свободную продажу, перешли на график с частыми технологическими окнами. Днем работа прерывается с 12:00 до 13:00 и с 16:30 до 17:30. Вечерний перерыв установлен в промежутке с 21:00 до 22:00. Также АЗС закрываются на время слива топлива из бензовозов, что в условиях дефицита происходит чаще обычного.

"Лимиты на заправках — это защитный механизм. Когда спрос резко превышает возможности текущей логистики, операторы стараются размазать остатки тонким слоем, чтобы не допустить полной остановки движения в регионе. Для бюджета края стабильность поставок топлива является критическим показателем выживаемости инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

География топливного дефицита

Ограничения действуют не только в Перми, но и охватывают Орду, Горнозаводск, Добрянку и Усолье. Полный список адресов со специальным режимом работы опубликован на официальном ресурсе Нефтехимпрома. Эксперты отмечают, что текущая ситуация может быть связана с пересмотром корпоративных стандартов поддержки и внутренними экономическими процессами внутри сети.

Всего компания управляет примерно 40 объектами в Прикамье. Масштаб ограничений показывает, что под особый контроль попала почти половина всей сети. Это вынуждает водителей искать альтернативные варианты, что создает дополнительную нагрузку на конкурентов и может привести к очередям на других популярных станциях региона.

"Топливные цепочки сейчас испытывают колоссальное давление. Любой сбой в работе нефтеперерабатывающих заводов или железной дороги моментально отражается на стелах заправок. Главное сейчас — не допустить паники, иначе лимиты придется сужать еще сильнее", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Тип топлива / Тара Установленный лимит
Бензин всех марок 10 литров на одну машину
Дизельное топливо 40 литров на одну машину
Свободная тара (канистры) Полный запрет отпуска

Ситуация осложняется и тем, что в крае продолжаются проверки коммунальных служб и дорожной инфраструктуры, которые требуют бесперебойной работы техники. Если ограничения затянутся, это может повлиять на сроки выполнения муниципальных контрактов и работу экстренных служб в отдаленных районах.

"В условиях дефицита важно отслеживать, как это скажется на стоимости товаров. Топливо — это кровь экономики, и любые заминки в его распределении ведут к росту издержек у перевозчиков и аграриев", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Где посмотреть точный список заправок с лимитами?

Перечень из 10 пермских и нескольких районных АЗС доступен на сайте компании Нефтехимпром в разделе новостей.

Можно ли заправить более 10 литров, если приехать несколько раз?

Технически ограничение действует на один чек, однако операторы следят за потоком машин для предотвращения злоупотреблений.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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