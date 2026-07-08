Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков

Московский регион готовится к испытанию водной стихией: в предстоящие выходные город накроет мощная волна осадков. Синоптики предупреждают, что объем воды может достичь 80% от всей месячной нормы, превращая столичные улицы в полноводные каналы. Разберемся, чем вызван такой метеорологический сценарий и какие риски он несет для городской инфраструктуры.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Затопленная улица

Суперциклон атакует столицу

Причиной аномальных дождей стал эффект Фудзивары — редкое метеорологическое явление, при котором два вихря начинают взаимодействовать друг с другом. В результате образуется мощный суперциклон, направляющий основные потоки влаги прямо на Москву. Ожидается, что ливни будут заливать город с 11 по 12 июля, а общий уровень осадков достигнет 67 литров на каждый квадратный метр.

Дожди, местами сопровождаемые грозами, растянутся на шесть суток. По словам эксперта Павла Лебедева, в беседе с Pravda.Ru синоптик отметил, что даже кратковременное летнее потепление до 25 градусов не сможет компенсировать негативный эффект от затяжных осадков. Городским службам стоит ждать серьезной нагрузки на ливневую канализацию, которая может не справиться с внезапным потоком.

Риски для городской инфраструктуры

Внешние погодные аномалии часто вскрывают уязвимости в тех местах, где ремонт плитки Москва проводила без учета гидротехнических особенностей. Избыток влаги провоцирует просадки грунта и затрудняет движение транспорта, что уже знакомо жителям, которые следят за тем, как перекрытие дорог Москва анонсирует в периоды дорожных работ. Необходим особый надзор за состоянием пешеходных зон и участков, где наблюдается оранжевый уровень опасности в связи с климатическими качелями.

"Подобные ситуации ставят под удар логистику мегаполиса, провоцируя локальные подтопления в низинах и создавая аварийные очаги на дорогах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, эксперт Pravda.Ru по городской инфраструктуре. Она добавила, что профилактика подобных последствий требует от профильных ведомств оперативной переработки регламентов очистки водостоков перед началом активной фазы циклона.

Рекомендации экспертов

В условиях надвигающейся стихии особое внимание уделяется объектам с высоким риском аварийности. По мнению Ирины Петровой, эксперта Pravda.Ru по природным рискам, гражданам следует избегать парковки автомобилей под деревьями и старыми конструкциями. "Важно минимизировать передвижение по городу в пиковые часы выпадения осадков, так как риск происшествий возрастает многократно", — объяснила Ирина Петрова в разговоре с нашим изданием.

Показатель Прогноз на 11–12 июля Общий объем осадков До 67 литров на кв. метр Норма месяца Покрытие на 80% за двое суток Дневная температура От +20 до +25 градусов

Ответы на популярные вопросы

Как долго продлятся затяжные дожди в Москве?

Синоптики прогнозируют активную фазу дождей в течение ближайших шести суток. Улучшение погодных условий ожидается к началу следующей недели.

Стоит ли ожидать серьезных перебоев в движении?

Из-за интенсивных ливней возможны локальные заторы. Рекомендуется следить за обновлениями Дептранса и при возможности пересаживаться на общественный транспорт.

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