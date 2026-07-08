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Помидоры оказались золотыми: на крупнейшие теплицы Астраханской области направят 5 миллиардов рублей

Россия » Юг » Астрахань

Агропромышленный сектор Астраханской области готовится к новому витку развития. Тепличный комплекс «Кедр» объявил о старте расширения площадей, которое удвоит объемы производства овощей. Инвестиционный проект, закрепленный соглашением на площадке Петербургского международного экономического форума, предусматривает ввод десяти гектаров новых мощностей. Запуск комплекса позволит региону ежегодно получать до 8000 тонн томатов и огурцов и сформировать более 280 рабочих мест.

Фермер закрепляет стебель томата веревкой в теплице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фермер закрепляет стебель томата веревкой в теплице

Рекорды на гектар

Текущий сезон стал для предприятия показательным. К концу июня специалисты «Кедра» выполнили годовой план, а к середине июля показатель перевыполнения перешагнул десятипроцентную отметку. Общий объем собранной продукции по итогам года превысит 6000 тонн. Выход на такие объемы обеспечила технология интенсивного земледелия — урожайность томатов здесь достигает 100 килограммов с квадратного метра, при средних по стране 75–90 килограммах.

Техническое оснащение помогает удерживать планку. Специалисты внедряют системы автоматизированной циркуляции воздуха, используют затеняющие экраны и подают углекислый газ прямо из собственной котельной. Подобные кадровые решения и технические доработки позволяют комплексу сохранять лидерские позиции.

По мнению эксперта Pravda.Ru Виктора Смирнова, успех аграриев кроется в точном соблюдении агротехнических карт и грамотной поддержке со стороны государства. Эксперт отметил, что субсидии в размере 23 миллионов рублей помогают покрыть часть расходов на модернизацию оборудования, что напрямую влияет на итоговую долю региона в продовольственном обеспечении.

Региональная опора

Развитие тепличного хозяйства происходит на фоне перестройки экономических связей. Пока в других секторах астраханские заводы ищут альтернативные рынки и поставщиков, сельское хозяйство демонстрирует устойчивость к внешним факторам. Системная поддержка инвесторов становится ответом на повышенные требования к местным ресурсам.

Как подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, финансирование подобных проектов — это классический пример удачного взаимодействия власти и бизнеса. Региональный аналитик пояснил, что в текущих условиях каждый вложенный рубль должен приносить конкретный социальный эффект, включая создание новых рабочих мест и удержание налоговых поступлений в местном бюджете.

Инженерный подход

Подготовительные работы на выделенном участке уже стартовали. Подрядчики готовят инженерные сети к масштабной застройке. Властям важно не допустить ошибок, которые возникали при реализации других проблемных объектов, где затянутые сроки и бюрократические проволочки съедали бюджеты. В случае с «Кедром» контроль жестче, так как объект имеет прямое отношение к продовольственной безопасности.

«Строительство современных агрокомплексов требует не только денег, но и доступа к инженерной инфраструктуре, которую зачастую приходится создавать с нуля», — объяснила в разговоре с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова. Она добавила, что именно правильное планирование земельных участков позволит избежать проблем с логистикой и обеспечить бесперебойную отгрузку товара даже при росте производства.

Ответы на популярные вопросы

Каковы сроки реализации проекта?

Подготовительные работы уже ведутся, подрядчики приступают к основному этапу в ближайшее время, проект рассчитан на расширение мощностей к периоду 2026–2027 годов.

Кто финансирует расширение площадей?

Инвестиции поступают как со стороны частного бизнеса, так и за счет государственных субсидий, выделенных на развитие АПК.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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