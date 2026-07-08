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Детям из сел больше не нужно ехать в город: в Тульской области запустили необычный транспорт

Россия » Центр » Тула

В Тульской области запускают уникальную логистическую систему для юных спортсменов из глубинки. Глава региона Дмитрий Миляев представил президенту проект "спортивных автобусов", который призван стереть границы между городскими секциями и сельскими школами. Теперь дефицит тренеров и инвентаря на местах будут перекрывать за счет мобильных групп и выездных сборов.

Веселый бегущий мальчик и друг с бутылкой в летнем лагере
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Веселый бегущий мальчик и друг с бутылкой в летнем лагере

Механика мобильного спорта

Проект нацелен на детей, которые живут в отдаленных поселках и не имеют доступа к современным залам. Вместо того чтобы строить в каждой деревне по дворцу спорта, власти решили привозить спорт к детям. "Спортивные автобусы" будут доставлять квалифицированных тренеров и специализированное оборудование в сельские школы для проведения секций, которых раньше в учебном плане попросту не было.

"Мобильные решения в социальной сфере — это всегда ответ на кадровый голод в малых населенных пунктах. Вместо ожидания строительства капитальных объектов регион внедряет динамическую систему, которая позволяет эффективно распределять ресурсы между центром и периферией", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Важной частью инициативы станет организация регулярных спортивных сборов. Сельские ребята получат возможность тренироваться на базе крупных профессиональных центров, что поможет в выявлении талантов для кадрового резерва области. Ранее аналогичный подход уже начали применять в других сферах: например, местные колледжи начали масштабную реновацию, чтобы плотнее связать обучение с реальным производством.

Связка образования и тренировок

Программа реализуется под эгидой национального проекта "Спорт". Основная задача — обеспечить равные стартовые возможности для всех детей, независимо от места их прописки. В школах появятся дисциплины, которые ранее считались исключительно "городскими", от игровых видов до единоборств.

Параметр Что меняется
Доступность Тренеры сами приезжают в сельские школы
Оснащение Использование мобильных комплектов инвентаря
Перспективы Выездные сборы на базе лучших спортцентров

Параллельно с развитием спортивной логистики регион наводит порядок и в других насущных вопросах. Отрабатываются механизмы контроля за территорией: от уничтожения сорняков на окраинах до защиты прав собственности на землю. Это создает необходимый фон для безопасного и комфортного проживания семей в сельской местности.

"Любые инвестиции в развитие сельских территорий снижают миграционный отток. Если ребенок в деревне может заниматься спортом на том же уровне, что и в Туле, мотивация семьи оставаться в районе растет. Проект "спортивных автобусов" - это кирпич в фундамент демографической стабильности", — резюмировала в интервью Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Кто сможет заниматься в таких секциях?

Занятия ориентированы на учащихся сельских школ Тульской области, где отсутствуют штатные тренеры по конкретным видам спорта.

Какие виды спорта будут представлены?

Перечень направлений расширят за счет дисциплин, которые требуют специфического оборудования, доставляемого мобильными группами.

Будут ли занятия платными?

Проект реализуется в рамках государственного планирования, что предполагает бесплатный доступ для школьников.

Как часто будут приезжать "автобусы"?

График выездов синхронизируют с учебным расписанием сельских образовательных учреждений для регулярных тренировок.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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