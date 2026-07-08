Леса превратились в пороховой погреб: экстремальный зной в Якутии спровоцировал коллапс

Якутия входит в фазу экстремальных температурных нагрузок. По прогнозам Якутского УГМС, в ближайшие дни столбики термометров в ряде районов поднимутся до +35 градусов. Пик жары и отсутствие дождей превращают лесные массивы республики в пороховой погреб: в восьми районах и столице региона объявлены высшие классы пожарной опасности.
"Сложившаяся метеорологическая картина — дефицит осадков в сочетании с порывистым ветром — создает критические условия для мгновенного распространения огня. В такой ситуации любая искра становится причиной масштабного бедствия", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Ситуация в лесах республики неоднородна, но общая динамика тревожная. МЧС классифицирует угрозу по пятибалльной шкале, где IV класс считается высоким, а V — чрезвычайно высоким.
|Уровень опасности
|Территории (районы)
|V класс (Чрезвычайный)
|Якутск, Горный, Вилюйский, Кобяйский, Нюрбинский, Намский, Хангаласский
|IV класс (Высокий)
|Усть-Майский, Жиганский, Верхневилюйский, Чурапчинский, Амгинский, Олекминский, Томпонский, Оленекский
Чтобы снизить нагрузку на экосистему, власти внедряют высокотехнологичные методы контроля. Уже принято решение доверить мониторинг территорий нейросетям, которые способны засекать термоточки на ранних стадиях. Параллельно с этим в Жиганском районе с 5 июля действует режим ЧС муниципального характера.
"Аномальная жара — это не только природный вызов, но и серьезное испытание для региональной экономики. В условиях, когда прогнозируются сложные климатические изменения, расходы на ликвидацию последствий пожаров могут существенно обременить бюджет, отвлекая средства от национальных проектов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
На территории большинства районов республики и в Якутске введен особый противопожарный режим. Для жителей это означает тотальный запрет на посещение лесов. Спасатели напоминают: разведение костров, сжигание мусора или брошенный окурок сегодня приравниваются к преступлению.
Любые нарушения повлекут за собой административные штрафы, а в случае серьезного ущерба лесному фонду — уголовную ответственность. В отдаленных поселениях, где наземный мониторинг затруднен, для контроля ситуации всё чаще применяют беспилотную авиацию и дроны, способные патрулировать тайгу в автономном режиме.
Это максимальный уровень угрозы, при котором пожары возникают от любого источника тепла и распространяются с огромной скоростью.
Нет, особый противопожарный режим запрещает любое использование открытого огня, включая мангалы, даже на частных участках.
За нарушение запрета на посещение лесов предусмотрены штрафы, размер которых для граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей.
Необходимо немедленно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 или на прямую линию лесной охраны.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.