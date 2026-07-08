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Леса превратились в пороховой погреб: экстремальный зной в Якутии спровоцировал коллапс

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутия входит в фазу экстремальных температурных нагрузок. По прогнозам Якутского УГМС, в ближайшие дни столбики термометров в ряде районов поднимутся до +35 градусов. Пик жары и отсутствие дождей превращают лесные массивы республики в пороховой погреб: в восьми районах и столице региона объявлены высшие классы пожарной опасности.

Якутия
Фото: commons.wikimedia.org by Демидова Оксана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Якутия

"Сложившаяся метеорологическая картина — дефицит осадков в сочетании с порывистым ветром — создает критические условия для мгновенного распространения огня. В такой ситуации любая искра становится причиной масштабного бедствия", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Карта огненных рисков

Ситуация в лесах республики неоднородна, но общая динамика тревожная. МЧС классифицирует угрозу по пятибалльной шкале, где IV класс считается высоким, а V — чрезвычайно высоким.

Уровень опасности Территории (районы)
V класс (Чрезвычайный) Якутск, Горный, Вилюйский, Кобяйский, Нюрбинский, Намский, Хангаласский
IV класс (Высокий) Усть-Майский, Жиганский, Верхневилюйский, Чурапчинский, Амгинский, Олекминский, Томпонский, Оленекский

Чтобы снизить нагрузку на экосистему, власти внедряют высокотехнологичные методы контроля. Уже принято решение доверить мониторинг территорий нейросетям, которые способны засекать термоточки на ранних стадиях. Параллельно с этим в Жиганском районе с 5 июля действует режим ЧС муниципального характера.

"Аномальная жара — это не только природный вызов, но и серьезное испытание для региональной экономики. В условиях, когда прогнозируются сложные климатические изменения, расходы на ликвидацию последствий пожаров могут существенно обременить бюджет, отвлекая средства от национальных проектов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Запреты и ответственность

На территории большинства районов республики и в Якутске введен особый противопожарный режим. Для жителей это означает тотальный запрет на посещение лесов. Спасатели напоминают: разведение костров, сжигание мусора или брошенный окурок сегодня приравниваются к преступлению.

Любые нарушения повлекут за собой административные штрафы, а в случае серьезного ущерба лесному фонду — уголовную ответственность. В отдаленных поселениях, где наземный мониторинг затруднен, для контроля ситуации всё чаще применяют беспилотную авиацию и дроны, способные патрулировать тайгу в автономном режиме.

Ответы на популярные вопросы

Что означает V класс пожарной опасности?

Это максимальный уровень угрозы, при котором пожары возникают от любого источника тепла и распространяются с огромной скоростью.

Можно ли жарить шашлыки на даче в этот период?

Нет, особый противопожарный режим запрещает любое использование открытого огня, включая мангалы, даже на частных участках.

Какое наказание грозит за вход в лес?

За нарушение запрета на посещение лесов предусмотрены штрафы, размер которых для граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

Куда сообщать о дыме или огне?

Необходимо немедленно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 или на прямую линию лесной охраны.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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