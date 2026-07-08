Забудьте про личные визиты в мэрию: новую парковку в Москве теперь можно забрать одним кликом

Столичные власти выставили на открытые торги пул машиномест в престижном районе Филевский Парк. Речь идет о 24 лотах на подземном паркинге жилого дома. Объекты реализуются через систему электронных аукционов, что исключает бюрократические проволочки и личные визиты в ведомства.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ паркинг

Цифровая парковка: как проходят торги

Площадь каждого стандартного лота составляет 13,3 кв. м. Как отметили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике, процедура полностью переведена "в цифру". Участникам не нужно выезжать на объект или в офис — все этапы, от подачи заявки до подписания договора, проходят в электронном формате. Победителя определит классический аукцион: лот достанется тому, кто предложит максимальную цену.

"Приобретение недвижимости через городские аукционы давно перестало быть закрытой процедурой для избранных. Сегодня это прозрачный механизм, где ключевым фактором успеха является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрация на площадке. Для жителей конкретного дома это часто единственный шанс легально закрепить за собой парковочное место в условиях дефицита стоянок", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Прием заявок разбит на несколько этапов. В зависимости от выбранного лота, окно возможностей закроется в период с 21 июля по 4 августа. Сами торги на площадке "Росэлторг" запланированы на даты с 28 июля по 11 августа. Пока одни выбирают место для личного авто, другие рассматривают покупку как участие в системных аукционах для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду.

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Машиноместо в Москве — это актив с низким порогом входа. В отличие от квартир, здесь не требуются многомиллионные вложения в ремонт, а востребованность парковок в сложившихся жилых массивах только растет. Город регулярно пополняет перечень объектов, распределяя их по разным районам, что позволяет диверсифицировать вложения.

"Парковочное место в ликвидном районе — это понятный и стабильный инструмент. В отличие от волатильных рынков, здесь прогнозируемая доходность. Однако инвестору стоит учитывать не только итоговую цену на молотке, но и стоимость последующего содержания объекта. Если финансовые возможности позволяют, выкуп нескольких мест в одном паркинге может принести до 10-12% годовых за счет аренды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Для участия в торгах необходимо заранее подготовить техническую базу. Помимо электронной подписи, потенциальным покупателям стоит изучить транспортную доступность района, так как развитие инфраструктуры напрямую влияет на капитализацию недвижимости в долгосрочной перспективе.

Параметр Детали лотов Количество мест 24 единицы Локация ул. Заречная, д. 5 (Филевский Парк) Площадь 13,3 кв. м на каждое машиноместо Формат сделки Электронный аукцион на повышение цены

Ответы на популярные вопросы

Кто может участвовать в торгах?

Принять участие в аукционе могут как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Что нужно для регистрации на торгах?

Необходима аккредитация на электронной торговой площадке и действующая усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Можно ли осмотреть машиноместо перед покупкой?

Да, покупатель имеет право ознакомиться с лотом в очном формате по предварительному согласованию, хотя сама сделка проходит удаленно.

Как быстро нужно оплатить лот после победы?

Сроки оплаты и подписания договора строго регламентированы условиями аукционной документации, обычно это занимает до 10-20 рабочих дней.

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