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Традиции против химии: новый продукт в Бурятии оставил позади привычную лапшу быстрого приготовления

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

В Бурятии традиционный мясной деликатес — борсо — получил вторую жизнь в высокотехнологичном формате. Молодой разработчик Альберт Найданов превратил старинный рецепт кочевников в современный сублимированный суп, сохранив питательные свойства натурального мяса. Производственная площадка развернулась на базе лабораторий местной сельхозакадемии, где уже выпускают линейку блюд из говядины и конины без искусственных добавок.

Красное мясо
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Красное мясо

Технология и масштабирование

Процесс приготовления супа предельно прост: брикет достаточно залить кипятком на несколько минут. Благодаря сублимации продукт весит мало, но заменяет полноценный домашний обед. Такая механика идеально подходит для условий, где нет кухни, например, при поездках по отдаленным туристическим маршрутам или в полевых выходах. Разработчик уже наладил регулярные поставки своей продукции бойцам на фронт.

"Средства гранта пошли на разработку рецептуры, совершенствование технологии производства, закупку сырья и упаковку. Победа в конкурсе подтвердила, что мы на правильном пути", — рассказал в интервью Pravda.Ru Альберт Найданов.

Автор проекта намерен не ограничиваться локальным рынком. В планах — расширение ассортимента и выход на федеральный уровень. Учитывая, как в регионе активно поддерживают малый бизнес и инициативы ветеранов, у проекта есть все шансы стать национальным брендом.

Государственные гранты и экспертный взгляд

Запуск производства стал возможен благодаря программе "Студенческий стартап". В 2025 году грантовую поддержку в Бурятии получили 8 инновационных проектов на общую сумму 14,6 млн рублей. Это позволяет молодым специалистам реализовать идеи, ориентированные на продовольственную безопасность и импортозамещение.

"Сублимированные продукты — это прежде всего экономия на логистике и хранении. Для северных регионов и армии такие решения критически важны, так как они снимают зависимость от холодильных цепей", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Эффективность таких проектов напрямую зависит от качества сырья и соблюдения стандартов. Пока одни улучшают цифровую связь в районах, другие создают реальный продукт, востребованный в условиях жестких ограничений.

"Использование традиционных видов мяса, таких как конина, дает преимущество в гипоаллергенности и энергетической ценности. При сублимации сохраняется до 95% витаминов, что делает продукт полноценным питанием в экстремальных условиях", — разъяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Параметр Характеристика
Состав Натуральная говядина/конина без ГМО
Способ приготовления Заливка кипятком на 5 минут
Условия хранения Не требует холодильника

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купить этот суп в обычных магазинах?

Пока продукция выпускается малыми партиями на базе академии, но в планах — выход на федеральные торговые сети.

В чем отличие от лапши быстрого приготовления?

В основе лежит натуральное дегидрированное мясо и овощи без добавления консервантов и вкусовых усилителей.

Какая господдержка доступна стартапам в Бурятии?

В регионе действует программа "Студенческий стартап" с грантами до 1 млн рублей на один проект.

Есть ли аналоги у этого продукта?

Бурятский борсо уникален своей рецептурой, адаптированной под современные ГОСТы и требования сублимации.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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