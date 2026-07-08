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Водные воронки после паводков: запрет в Бийске лишил горожан привычных мест отдыха

Россия » Сибирь » Барнаул

Власти Бийска официально закрыли для купания 27 участков на реках Бия и Обь. Глава города Виктор Щигрев утвердил обновленный реестр опасных зон, где погружение в воду может стоить жизни. Решение принято на фоне подготовки к летнему сезону, чтобы минимизировать риски на водных объектах.

водоворот в озере
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
водоворот в озере

География запретов: от поселков до СНТ

Основной массив опасных зон сосредоточен вдоль берегов Бии. Под жесткий запрет попали прибрежные линии в районе поселка Боровой, садоводства «Урожай», а также улицы Сплавная, Приречная и Облепиховая. Список дополняют переулки Табунный, Мопровского, Романа Гилева и Аксаковский. В городской черте купаться запрещено у наплавного моста и в районе пляжа квартала АБ.

"Официальный запрет часто связан не только с сильным течением, но и с особенностями рельефа дна, который после паводков в Алтайском крае может кардинально меняться, образуя воронки и ямы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особую тревогу у спасателей вызывают технические зоны: консольный водосброс ТЭЦ-1 и территория базы спортшколы олимпийского резерва имени Константина Костенко. На Оби опасными признаны акватории в Одинцовке, селе Фоминском (СНТ «Обские зори») и район лагеря «Факел». Отдельный пункт в «черном списке» — озеро Ковалевское.

Меры контроля и технические решения

Администрация планирует не только бумажные ограничения, но и физическое обозначение границ дозволенного. На всех 27 участках установят информационные щиты «Купаться запрещено». Параллельно с этим власти запускают кампанию по информированию населения через СМИ и социальные сети.

Ситуация осложняется тем, что в регионе из-за погодных аномалий и засухи люди ищут спасения у воды даже в необорудованных местах. Это создает дополнительную нагрузку на патрульные группы, которым придется пресекать стихийный отдых на опасных притоках.

Локация Характер угрозы
Устьевые зоны и протоки Перепады глубин, сильное донное течение
Технические объекты (ТЭЦ, сбросы) Турбулентность воды, температурные аномалии

Аналитика рисков и правовые последствия

Для жителей несоблюдение распоряжения главы города может обернуться не только риском для здоровья, но и административными санкциями. Муниципальный контроль за соблюдением норм безопасности будет усилен во время пиковых температурных нагрузок.

"Административные штрафы за купание в неположенных местах — это крайняя мера, но необходимая, когда общественные предупреждения игнорируются. Важно понимать, что муниципальные нормативы в этом случае направлены на предотвращение трагедий в зонах, не прошедших сертификацию", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Специалисты отмечают, что пока одни ведомства следят за порядком на воде, другие занимаются подготовкой коммуникаций к зиме, что подтверждает комплексный подход властей к управлению коммунальным и природным пространством города в летний период.

Ответы на популярные вопросы

Будут ли штрафовать за купание под знаком «Запрещено»?

Да, сотрудники полиции и представители администрации вправе составить протокол об административном правонарушении согласно краевому закону.

Где можно купаться официально?

Только на специально оборудованных пляжах, прошедших проверку Роспотребнадзора и ГИМС, где дежурят спасатели.

Как узнать границы опасной зоны на месте?

На границах запрещенных участков устанавливаются специальные аншлаги желтого или красного цвета с надписью «Купаться запрещено».

Распространяется ли запрет на использование лодок и сапбордов?

Запрет касается именно купания (вхождения в воду). Передвижение на плавсредствах регулируется иными правилами судоходства.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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