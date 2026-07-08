Сельчане спасают скотину и скарб: паводок в Красноярском крае поставил под удар местные хозяйства

Сибирь снова проверяет людей на прочность. В Емельяновском районе Красноярского края река Кача вышла из берегов, превратив улицы в каналы. Большая вода пришла в поселок Емельяново вечером 7 июля. Пока городские жители спорят о благоустройстве, сельчане спасают скарб и скотину. Ситуация серьезная: спасателям пришлось экстренно эвакуировать людей из подтопленных домов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use река

Ночная эвакуация и работа спасателей

Когда Кача начала стремительно подниматься, в Емельяново прибыли расчеты спасателей. Работа кипела всю ночь: специалисты обходили каждый двор, помогали перетаскивать вещи на чердаки и крепить то, что может уплыть. Двоих жителей — мужчину и женщину — вывезли из зоны затопления на лодках, так как вода заблокировала выходы из жилых помещений. Еще одному сельчанину потребовалась помощь в транспортировке из-за сложностей с передвижением.

"Причиной резкого подъема воды в малых реках Красноярья часто становятся обильные осадки в верховьях и замусоривание русел. Сейчас главная задача — обеспечить мониторинг уровней в режиме реального времени и готовность пунктов временного размещения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

К утру 8 июля тревожные вести пришли из соседнего поселка Логовое — там паводковая обстановка тоже обострилась. Красноярский поисково-спасательный отряд сейчас переместил основные силы туда. Местные власти уверяют, что держат руку на пульсе. Пока в одних районах борются с водой, на севере края ликвидировали масштабные лесные пожары, что подчеркивает климатическую сложность региона.

Прогнозы и риски: когда уйдет вода

Летние паводки в Сибири коварнее весенних. Если весной мы ждем таяния снега, то летом все зависит от небесной канцелярии. Синоптики предупреждают: затяжные дожди могут еще подпитать Качу. В таких условиях важно вовремя реагировать на изменения погоды.

Населенный пункт Текущая ситуация Емельяново Подтоплены придомовые территории, проведена эвакуация. Логовое Наблюдается ухудшение обстановки, работают спасатели.

Для аграрного сектора района такие "сюрпризы" — прямой удар по карману. Вода на полях и в частных подворьях губит посадки, а неокрепший урожай просто гниет в лужах. Приходится использовать современные методы контроля, чтобы оценить ущерб; не зря в крае уже ищут неучтенный скот с помощью дронов.

"Для фермеров Емельяновского района летний паводок — это риск потери кормовой базы. Затопление пастбищ заставляет переводить скот на стойловое содержание раньше срока, что увеличивает издержки хозяйства", — констатировал аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Инфраструктура в зоне риска

Вода — это не только грязь в сенях, но и испытание для дорог и мостов. В Емельяновском районе сейчас внимательно следят за состоянием переправ. Размытые дамбы и дороги могут отрезать малые деревни от "материка". Подобные инциденты часто обнажают проблемы содержания территорий, как это случилось в Ермаковском районе, где прокуратура защитила права учителя после травмы на разбитом асфальте.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при угрозе затопления дома?

Необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112 или в дежурную часть местной администрации.

Как подготовиться к эвакуации?

Соберите "тревожный чемодан": документы в непромокаемом пакете, запас еды, воды, медикаменты и теплые вещи.

Выплачивают ли компенсации за ущерб от паводка?

Да, после схода воды специальные комиссии проводят оценку повреждений имущества для начисления региональных выплат.

Где следить за уровнем воды в реках?

Актуальная информация публикуется на официальных сайтах МЧС по Красноярскому краю и в сводках гидропостов.

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