Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уютная закуска для долгих посиделок: создаем идеальное настроение с помощью горячих бутербродов
Цены просто запредельные: Камчатский край обставил почти всю Россию по стоимости жилья
Лес перестал быть границей: наглость хищников в Карелии вынудила жителей сменить тактику
Стекло стало отталкивать воду: профессиональный тест выявил составы с максимальным сроком службы
Зной в Якутске оказался обманчивым: резкий обвал температуры перевернул планы жителей
Традиции против химии: новый продукт в Бурятии оставил позади привычную лапшу быстрого приготовления
Водные воронки после паводков: запрет в Бийске лишил горожан привычных мест отдыха
Это не паштет, а мясное лакомство: пошаговый рецепт рийета для идеальных бутербродов
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни

Сельчане спасают скотину и скарб: паводок в Красноярском крае поставил под удар местные хозяйства

Россия » Сибирь » Красноярск

Сибирь снова проверяет людей на прочность. В Емельяновском районе Красноярского края река Кача вышла из берегов, превратив улицы в каналы. Большая вода пришла в поселок Емельяново вечером 7 июля. Пока городские жители спорят о благоустройстве, сельчане спасают скарб и скотину. Ситуация серьезная: спасателям пришлось экстренно эвакуировать людей из подтопленных домов.

река
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
река

Ночная эвакуация и работа спасателей

Когда Кача начала стремительно подниматься, в Емельяново прибыли расчеты спасателей. Работа кипела всю ночь: специалисты обходили каждый двор, помогали перетаскивать вещи на чердаки и крепить то, что может уплыть. Двоих жителей — мужчину и женщину — вывезли из зоны затопления на лодках, так как вода заблокировала выходы из жилых помещений. Еще одному сельчанину потребовалась помощь в транспортировке из-за сложностей с передвижением.

"Причиной резкого подъема воды в малых реках Красноярья часто становятся обильные осадки в верховьях и замусоривание русел. Сейчас главная задача — обеспечить мониторинг уровней в режиме реального времени и готовность пунктов временного размещения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

К утру 8 июля тревожные вести пришли из соседнего поселка Логовое — там паводковая обстановка тоже обострилась. Красноярский поисково-спасательный отряд сейчас переместил основные силы туда. Местные власти уверяют, что держат руку на пульсе. Пока в одних районах борются с водой, на севере края ликвидировали масштабные лесные пожары, что подчеркивает климатическую сложность региона.

Прогнозы и риски: когда уйдет вода

Летние паводки в Сибири коварнее весенних. Если весной мы ждем таяния снега, то летом все зависит от небесной канцелярии. Синоптики предупреждают: затяжные дожди могут еще подпитать Качу. В таких условиях важно вовремя реагировать на изменения погоды.

Населенный пункт Текущая ситуация
Емельяново Подтоплены придомовые территории, проведена эвакуация.
Логовое Наблюдается ухудшение обстановки, работают спасатели.

Для аграрного сектора района такие "сюрпризы" — прямой удар по карману. Вода на полях и в частных подворьях губит посадки, а неокрепший урожай просто гниет в лужах. Приходится использовать современные методы контроля, чтобы оценить ущерб; не зря в крае уже ищут неучтенный скот с помощью дронов.

"Для фермеров Емельяновского района летний паводок — это риск потери кормовой базы. Затопление пастбищ заставляет переводить скот на стойловое содержание раньше срока, что увеличивает издержки хозяйства", — констатировал аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Инфраструктура в зоне риска

Вода — это не только грязь в сенях, но и испытание для дорог и мостов. В Емельяновском районе сейчас внимательно следят за состоянием переправ. Размытые дамбы и дороги могут отрезать малые деревни от "материка". Подобные инциденты часто обнажают проблемы содержания территорий, как это случилось в Ермаковском районе, где прокуратура защитила права учителя после травмы на разбитом асфальте.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при угрозе затопления дома?

Необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112 или в дежурную часть местной администрации.

Как подготовиться к эвакуации?

Соберите "тревожный чемодан": документы в непромокаемом пакете, запас еды, воды, медикаменты и теплые вещи.

Выплачивают ли компенсации за ущерб от паводка?

Да, после схода воды специальные комиссии проводят оценку повреждений имущества для начисления региональных выплат.

Где следить за уровнем воды в реках?

Актуальная информация публикуется на официальных сайтах МЧС по Красноярскому краю и в сводках гидропостов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Авто
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Стекло стало отталкивать воду: профессиональный тест выявил составы с максимальным сроком службы
Зной в Якутске оказался обманчивым: резкий обвал температуры перевернул планы жителей
Традиции против химии: новый продукт в Бурятии оставил позади привычную лапшу быстрого приготовления
Водные воронки после паводков: запрет в Бийске лишил горожан привычных мест отдыха
Сельчане спасают скотину и скарб: паводок в Красноярском крае поставил под удар местные хозяйства
Это не паштет, а мясное лакомство: пошаговый рецепт рийета для идеальных бутербродов
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Бензовозы заполонят жилые кварталы: власти Кемеровской области выбрали меньшее из двух зол
Муравьи превратили сад в зону бедствия: гениальный трюк с пластиковой бутылкой для защиты сада
Ваши волосы заслуживают большего: как найти баланс между чистотой и здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.