Бензовозы заполонят жилые кварталы: власти Кемеровской области выбрали меньшее из двух зол

Власти Кузбасса решились на экстренные меры, чтобы залить топливный кризис. Губернатор Илья Середюк поручил снять все запреты на перемещение бензовозов по городским магистралям. Теперь тяжелые машины с горючим могут курсировать по населенным пунктам без оглядки на прежние административные барьеры.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на АЗС

После проведения профильного штаба глава региона прямо заявил: текущая задача — максимальное ускорение логистики. Снятие "дорожных оков" для спецтранспорта должно сократить плечо доставки и обеспечить бесперебойный приток ресурса на опустевшие колонки. Для многих водителей эта тема стала критической, учитывая скачки стоимости горючего и недавние очереди.

Параллельно меняется структура предложения на АЗС. Сеть "Татнефть" расширяет линейку: в продажу поступает бензин марки АИ-92. Первые объемы направлены в областной центр, далее география поставок охватит остальные города региона. Также власти обещают подставить плечо независимым операторам топливного рынка, чтобы те не оставались без ресурса.

Логистические решения

Ручной режим управления рынком стал ответом на системные сбои. До недавнего времени массовое отключение терминалов самообслуживания и закрытие отдельных станций создали нервозную обстановку. Упрощение передвижения бензовозов — попытка разблокировать "узкие горлышки" в цепочке поставок, когда топливо физически есть в регионе, но не успевает добраться до пистолета на заправке.

"Снятие ограничений на проезд бензовозов — это тактически верный ход в моменте. Когда рынок лихорадит, нужно убирать любые препоны, которые замедляют передачу товара конечному потребителю. Это прямой путь к снижению нагрузки на розничные сети и быстрому насыщению дефицитных точек", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Взгляд экспертов

Проблема обеспечения региона топливом требует комплексного подхода, где транспортная доступность — лишь один из факторов. Важна также работа с цепочками поставок от крупных НПЗ и контроль за ценообразованием, чтобы экстренные меры не обернулись для граждан новыми убытками.

"Главный риск при таких послаблениях — это безопасность дорожного движения. Перевозка опасных грузов требует строгого соблюдения регламентов. Важно, чтобы власти контролировали графики движения и техническое состояние машин, которые теперь станут чаще появляться в жилых массивах", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем отменили запреты на движение бензовозов?

Для максимально оперативной доставки топлива с нефтебаз на АЗС, чтобы избежать простоев и пустых колонок.

Кто получит приоритет в поставках АИ-92?

Приоритет у областного центра, затем топливо будут распределять по городам региона.

Помогут ли независимым АЗС?

Да, региональные власти пообещали оказать поддержку частным операторам для обеспечения стабильной работы их сетей.

Как долго будут действовать эти послабления?

Ограничения снимаются на период стабилизации ситуации на топливном рынке региона.

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