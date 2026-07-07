Погода "расколола" Приморье: где ждать тепла, а где — штормовых дождей

8 июля Приморье попадёт под сильные дожди и штормовой ветер. У моря воздух будет заметно холоднее, чем в глубине края.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Металлический оконный отлив

Утром местами появится туман. Днём активный фронт принесёт дождь, а кое-где и грозу. На побережье порывы ветра усилятся до сильных.

По данным Примгидромета, в континентальных районах воздух прогреется до +23…+28°C. У моря термометры покажут лишь +15…+20°C. Разница выйдет на 8–10 градусов. Лето, как обычно, держит дистанцию у кромки воды.

Во Владивостоке ждут облачность, утренний туман и умеренный дождь. Потом осадки усилятся. Местами пройдёт сильный ливень с грозой. Температура поднимется до +18…+20°C.

В Уссурийске прогноз тоже сырой: утром умеренный дождь, днём сильные осадки. Воздух прогреется до +22…+24°C. В Находке дождь начнётся слабым, а к вечеру выйдет на сильный. Днём ожидается +20…+22°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +19°C, у Находки — +18°C, в заливе Посьета — +20°C. Для купания это уже не курорт, а проверка на стойкость.

Погода в крае сейчас идёт по линии фронта, без сюрпризов только на карте. Сильные осадки и ветер могут осложнить дорогу и прогулки у моря.

"При таком фронте главные проблемы обычно дают ливни, туман и порывистый ветер. На побережье погода меняется быстрее, чем в центре края", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Если вы едете вдоль побережья, держите запас времени. Видимость утром может просесть, а ветер на открытых участках дороги добавит хлопот.

"Для моря температура 18–20 градусов уже холодная. После ливня и ветра переохлаждение приходит быстро, особенно у детей", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Когда погода испортится сильнее всего?

По прогнозу, основной удар придётся на день 8 июля. Утро начнётся с тумана и дождя.

Где ветер будет самым заметным?

Сильнее всего его почувствуют на побережье. Во Владивостоке и Находке порывы усилятся днём.

Какая температура ждёт у моря?

У морского берега воздух прогреется до +15…+20°C. Это заметно ниже, чем в глубине Приморья.

Стоит ли ждать грозу?

Да, в отдельных районах возможна гроза. Во Владивостоке её тоже не исключают.

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