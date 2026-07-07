Дорожный нацпроект в Хабаровском районе: почему ремонт 6 км дорог стал поворотным моментом для края

В Хабаровском районе завершается масштабное обновление дорожной сети. В рамках президентского нацпроекта в нормативное состояние привели более 6 километров трасс. Инспекция инфраструктурного блока краевого правительства подтвердила готовность ключевых участков, которые годами оставались без внимания ремонтных бригад.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строительство дороги

Солнечный город на новом асфальте

В селе Мирное дорожники реанимировали километровый отрезок в квартале Солнечный город. Эта территория, застроенная больше десяти лет назад на болотистой почве, долгое время была "серой зоной" для коммунальщиков. Дороги здесь не видели техники с момента сдачи домов, что привело к глубоким разрушениям полотна.

За 35 миллионов рублей подрядчик проделал работу над ошибками: ликвидировал пучины, заменил бортовые камни и уложил свежий асфальт. Несмотря на готовность проезжей части, инспекторы выявили пробелы в благоустройстве. Теперь местной администрации предстоит в сжатые сроки синхронизировать тротуарную сеть с пешеходными переходами.

"Такие вложения в муниципальную инфраструктуру быстро окупаются за счет роста привлекательности территорий. Когда район перестает быть 'болотом' в прямом и переносном смысле, туда охотнее заходят сервисные компании, а это новые налоги и рабочие места", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прямая линия и Черная Речка

Другим узловым объектом стала дорога к селу Черная Речка. Работы здесь начались после обращения жительницы на прямую линию губернатора Дмитрия Демешина. До этого сельчане жаловались на критический износ покрытия и отсутствие безопасных зон для пешеходов.

Объект стоимостью 96 миллионов рублей стал комплексным: кроме 2,4 километра полотна, здесь обустроили 1,7 километра тротуаров, установили ограждения, систему водоотвода и современный остановочный павильон. Это стало вторым этапом обновления после строительства нового моста через реку Черная, который в прошлом году фактически возвели с нуля на месте полувековой конструкции.

"Безопасность пешеходных маршрутов в малых поселениях — это база, о которой часто забывают за объемами уложенных тонн асфальта. Правильное сопряжение спусков и установка ограждений напрямую снижают риск травматизма, особенно вблизи социальных объектов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Цифры и планы на будущий сезон

Всего в программу текущего года в Хабаровском районе вошли восемь объектов. Общий объем финансирования составил около 220 миллионов рублей. Особенность этого сезона — ранняя контрактация. Район уже завершил торги по участкам на следующий год, что позволит подрядчикам выйти на площадки без задержек при первой возможности.

Параметр Значение Общая протяженность объектов Свыше 6 км Общее количество участков 8 объектов Объем финансирования ~220 млн рублей Статус подготовки на 2027 год Торги проведены

Пока дорожники завершают финишную отделку тротуаров, власти региона внимательно следят за статистикой безопасности движения, стараясь купировать риски еще на этапе проектирования. Проблемными остаются вопросы синхронизации трат, как это происходит, когда корректируется городская казна для поддержки инфраструктуры. Улучшение транспортной логистики позволяет более гибко управлять поставками, что актуально, например, в Якутии, где ввели квоты на топливо для защиты приоритетных потребителей.

Ответы на популярные вопросы

Почему ремонт в Мирном не включал тротуары сразу?

В проекте были заложены основные дорожные работы, однако инспекция выявила необходимость расширения пешеходной сети для удобства жителей.

Как отбираются дороги для ремонта по нацпроекту?

Приоритет отдается участкам с высокой степенью износа, жалобам жителей и критически важным подъездам к селам.

Кто контролирует качество асфальта?

Приемка идет в несколько этапов с участием представителей Минтранса, администрации района и общественных контролеров.

Когда начнется ремонт на объектах следующего года?

Подрядчики уже определены и начнут подготовительные работы сразу после окончательного завершения текущего сезона.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов , специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова