Топливная гонка: на сколько дней у Камчатки остались запасы горючего и что будет дальше

Камчатские власти перешли в режим жесткого мониторинга топливного рынка. Оперативный штаб ежедневно отслеживает движение бензина, дизеля и авиакеросина, чтобы исключить дефицит. По официальным данным, моторного горючего в крае хватит на 30 дней, а запасы керосина для аэропортов обеспечены до 13 августа.
Ситуация в удаленных поселках выравнивается. В село Соболево на днях доставили моторное топливо, АЗС вернулась к привычному графику. В Козыревске запас сформирован, но станция отпускает временно лишь дизель из-за поломки насосной группы. Ремонтная бригада уже направлена из Петропавловска-Камчатского для замены оборудования.
Основной поставщик — компания "ННК" — ведет плановое пополнение резервов. В порт краевого центра заходит танкер с 1000 тонн АИ-92 и 2000 тонн дизеля. Параллельно в Находке идет загрузка следующего судна.
"Стабильность поставок — критический узел для региональной экономики. Любая задержка танкера моментально провоцирует нервозность на рынке, поэтому создание буферных запасов топлива прямо влияет на сдерживание рыночных перекосов", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Если на брендовых станциях ценники остаются прежними, то независимый сектор начал завышать стоимость горючего. Это вызывает обоснованную тревогу, схожую с ситуацией в соседних регионах ДФО. Губернатор Владимир Солодов потребовал от ведомств работать в тандеме с контролерами, чтобы пресечь спекулятивные накрутки.
"Инструменты антимонопольного регулирования на местах должны работать превентивно. Фиксация необоснованного роста цен на независимых АЗС требует немедленного правового реагирования, чтобы исключить социальное напряжение в районах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Глава региона напомнил, что в стране накоплен опыт противодействия неоправданному росту цен, и локальные игроки должны это учитывать. Власти готовят почву для того, чтобы избежать сценариев с дефицитом и необоснованными скачками стоимости, наблюдаемыми в ряде других субъектов страны.
|Топливо
|Срок обеспеченности
|Моторное
|Около 30 суток
|Авиакеросин
|До 13 августа
Это связано либо с техническими поломками оборудования станции, либо с необходимостью распределения запаса до прихода очередных танкеров.
Власти держат ситуацию под контролем. Необоснованные спекуляции на независимых заправках пресекаются надзорными органами в соответствии с федеральными практиками.
Танкерный флот работает по графику: один танкер разгружается в порту, второй уже проходит процедуру загрузки в Находке.
Гражданам следует сообщать о фактах завышения цен в региональные надзорные ведомства или в профильные министерства правительства края.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.