Медицинское сообщество РФ: 43% докторов заявили о риске неверных диагнозов из-за усталости

Российское медицинское сообщество бьет тревогу: привычный формат работы «сутки через двое» превращает врачей в заложников усталости. Согласно опросу сервиса «Справочник врача», почти 70% медиков называют 24-часовые смены недопустимой нагрузкой. Однако финансовый голод и кадровый дефицит заставляют персонал выходить на дежурства снова и снова, рискуя здоровьем пациентов и собственной психикой.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Медсестра ухаживает за пациентом в больничной палате

График на износ: статистика переработок

Реальность российских больниц далека от нормированного рабочего дня. Более 14% опрошенных ежемесячно закрывают свыше десяти суточных смен. Еще четверть медиков отрабатывает от 6 до 10 дежурств. Лишь 43,2% респондентов заявили, что им удается избегать такого экстремального ритма. Подобная перегрузка сравнима с кризисом кадров в бундесвере, где нехватка людей вынуждает власти идти на радикальные меры.

"Региональные бюджеты часто балансируют на грани, и оптимизация расходов в медицине приводит к тому, что ФОТ распределяется между оставшимися сотрудниками через бесконечные доплаты за дежурства", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Хроническая усталость стала фоном жизни для 67,4% врачей. Накопленный недосып влияет на организм так же разрушительно, как раздражение кожи в жару — если вовремя не принять меры, ситуация становится невыносимой. Почти у половины медиков зафиксированы признаки эмоционального истощения и повышенная тревожность.

Почему врачи работают сутками

Основным двигателем переработок остается пустой кошелек. Для 62,2% участников опроса суточные смены — единственный способ получить достойную зарплату. Вторая причина — оголенные участки в штатном расписании. Когда в отделении работать некому, нагрузка ложится на плечи тех, кто остался. Это напоминает ситуацию, когда безопасность на воде обеспечивается минимальными силами при огромном потоке людей.

Причина переработок Доля ответов (%) Финансовая необходимость 62,2 Дефицит персонала 51,3 Давление руководства 24,3

"В малых городах отток населения и старение кадров создают вакуум, который заполняется сверхурочными часами. Это демографическая ловушка для системы здравоохранения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт Елена Романова.

Туман в голове: последствия для пациентов

К финалу дежурства состояние врача далеко от идеала. Треть медиков жалуется на спутанность мыслей и раздражительность. Около 7% признались, что испытывали «микросон» прямо во время работы. При таком состоянии структура времени и реальности искажается, что ведет к фатальным ошибкам. О высоком риске неверного диагноза или назначения заявили более 43% врачей.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что врач может скрывать усталость, но качество помощи неуклонно падает. Выгорание — это не просто лень, а утрата интереса к профессии, когда доктор перестает видеть в пациенте человека. Это ситуация столь же опасная, как если бы безопасность Европы зависела от решений спящих политиков.

Чтобы замаскировать проблемы истощения, в России вводят новые специальности — например, с 1 сентября заработает «врач по здоровому долголетию». Однако пока не решен вопрос с базовым отдыхом терапевтов и хирургов, подобные новшества напоминают попытку украсить сад с чубушником, когда у него сгнили корни.

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