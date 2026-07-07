Цены рухнули в три раза: как губернатор Демешин "сломал" систему высоких цен в Охотске

Жители Охотска ощутили резкий ценопад в местных магазинах. Продуктовая корзина подешевела в два-три раза благодаря запуску субсидируемой авиадоставки. Региональные власти перестроили логистическую модель, чтобы превратить недоступные товары в обычную покупку.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки проверил ценники в торговых точках Охотского округа. Результаты аудита подтвердили: меры сработали. Если зимой килограмм капусты обходился покупателям в 500 рублей, то теперь — в 180. Еще показательнее пример с яйцами: цена рухнула с 537 до 178 рублей за десяток. Подешевели фрукты и молочная продукция.
"Снижение транспортного плеча — ключевой фактор устойчивости цен на удаленных территориях. Когда государство берет на себя более половины расходов на логистику, бизнес неизбежно снижает маржу, так как товар начинает оборачиваться быстрее, а не пылиться на полках из-за заградительных цен", — констатировал экономист Валерий Козлов.
Масштабная программа направлена не только на еду. Край активно модернизирует инфраструктуру, включая проект по модернизации систем водоснабжения, чтобы сделать проживание в поселках комфортнее.
С апреля 2026 года стоимость авиадоставки грузов для предпринимателей Охотска сократилась с 620–670 рублей до 200 рублей за килограмм. Разницу покрывает краевой бюджет. Уже перевезено около 40 тонн овощей, фруктов и «молочки». Общий объем так называемого северного завоза в регионе вырастет на 30%, до 51 тысячи тонн.
"Для северных районов логистика — это кровеносная система. Субсидирование авиафрахта напрямую решает проблему «дороговизны жизни» в изолированных точках, где морская навигация ограничена периодами, а сухопутных альтернатив практически нет", — пояснил эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Параметр
|Изменения в Охотске
|Ставка доставки (кг)
|Снижение до 200 рублей
|Объем завоза
|Рост на 30% в год
Ранее по аналогичному пути оптимизации цен пошли и другие районы, где стоимость авиафрахта целенаправленно снижается для стабилизации рынка. Глава региона поручил распространить охотский опыт на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.
В список входят социально значимые категории: овощи, фрукты, молочная продукция и товары первой необходимости.
Основная часть затрат на авиадоставку покрывается из средств краевого бюджета.
Да, по поручению губернатора Минпромторг готовит внедрение опыта Охотска в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.
План завоза увеличен на 30% относительно предыдущего года — до 51 тысячи тонн грузов.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.