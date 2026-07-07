Цены рухнули в три раза: как губернатор Демешин "сломал" систему высоких цен в Охотске

Жители Охотска ощутили резкий ценопад в местных магазинах. Продуктовая корзина подешевела в два-три раза благодаря запуску субсидируемой авиадоставки. Региональные власти перестроили логистическую модель, чтобы превратить недоступные товары в обычную покупку.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка продуктов

Цены под контролем неба

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки проверил ценники в торговых точках Охотского округа. Результаты аудита подтвердили: меры сработали. Если зимой килограмм капусты обходился покупателям в 500 рублей, то теперь — в 180. Еще показательнее пример с яйцами: цена рухнула с 537 до 178 рублей за десяток. Подешевели фрукты и молочная продукция.

"Снижение транспортного плеча — ключевой фактор устойчивости цен на удаленных территориях. Когда государство берет на себя более половины расходов на логистику, бизнес неизбежно снижает маржу, так как товар начинает оборачиваться быстрее, а не пылиться на полках из-за заградительных цен", — констатировал экономист Валерий Козлов.

Масштабная программа направлена не только на еду. Край активно модернизирует инфраструктуру, включая проект по модернизации систем водоснабжения, чтобы сделать проживание в поселках комфортнее.

Новая схема снабжения севера

С апреля 2026 года стоимость авиадоставки грузов для предпринимателей Охотска сократилась с 620–670 рублей до 200 рублей за килограмм. Разницу покрывает краевой бюджет. Уже перевезено около 40 тонн овощей, фруктов и «молочки». Общий объем так называемого северного завоза в регионе вырастет на 30%, до 51 тысячи тонн.

"Для северных районов логистика — это кровеносная система. Субсидирование авиафрахта напрямую решает проблему «дороговизны жизни» в изолированных точках, где морская навигация ограничена периодами, а сухопутных альтернатив практически нет", — пояснил эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Изменения в Охотске Ставка доставки (кг) Снижение до 200 рублей Объем завоза Рост на 30% в год

Ранее по аналогичному пути оптимизации цен пошли и другие районы, где стоимость авиафрахта целенаправленно снижается для стабилизации рынка. Глава региона поручил распространить охотский опыт на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.

Ответы на популярные вопросы

Какие именно продукты попадают под субсидирование?

В список входят социально значимые категории: овощи, фрукты, молочная продукция и товары первой необходимости.

Кто оплачивает логистическую разницу?

Основная часть затрат на авиадоставку покрывается из средств краевого бюджета.

Планируется ли расширение программы на другие районы?

Да, по поручению губернатора Минпромторг готовит внедрение опыта Охотска в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Насколько выросли показатели завоза в текущем году?

План завоза увеличен на 30% относительно предыдущего года — до 51 тысячи тонн грузов.

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