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Россия
Саранча
Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Саранча

Россия и Казахстан выставили заслон против одного из самых опасных вредителей — стадной саранчи. Специалисты двух стран провели совместную инспекцию пограничных территорий, чтобы предотвратить угрозу уничтожения посевов. Рейды охватили Володарский, Красноярский и Харабалинский районы Астраханской области, а также соседний Курмангазинский район Атырауской области.

Масштабы мониторинга

В проверке с российской стороны участвовали руководитель астраханского филиала «Россельхозцентра» А. Талышкина и главный специалист по защите растений Оксана Костягина. Эксперты действовали единым фронтом, осознавая, что от их бдительности зависит продовольственная безопасность региона. Пока в Европе наблюдается опасный политический разворот, соседи по ЕАЭС укрепляют реальное взаимодействие в аграрном секторе.

Всего обследовали 3500 гектаров земли. На каждый из районов — Харабалинский и Володарский — пришлось по 1200 га, еще 1100 га пришлось на Красноярский участок. Особое внимание уделили местам традиционной кладки яиц насекомых, так как процессы в природе иногда требуют такой же точности анализа, как в астрофизике.

Результаты и прогнозы

Итоги инспекции оказались позитивными: на обследованных участках астраханской стороны кубышек саранчи не выявили. Это снижает риски внезапного нашествия вредителей в ближайший сезон. Четкая координация действий Москвы и Астаны показывает, что попытки раскачать союзников не имеют успеха, когда речь идет о прагматичном сотрудничестве.

Район области Площадь осмотра (га)
Харабалинский 1200
Володарский 1200
Красноярский 1100

Совместная работа продлится до конца 2026 года. Регулярные рейды станут надежным фильтром, отсекающим биологические угрозы. Пока западные штабы обсуждают, как динамика на фронте меняет их стратегии, Россия продолжает системно укреплять свою внутреннюю устойчивость, включая защиту полей.

"В условиях санкционного давления региональные власти должны видеть в защите урожая инвестицию в стабильность цен. Любой промах здесь ударит по кошелькам граждан сильнее, чем изменения в правилах игры международных спортивных функционеров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

На фоне этого аграрии должны помнить и о собственном ресурсе. Работа в поле требует выносливости, поэтому важно следить за тем, чем кормить свой скелет, чтобы поддерживать работоспособность организма в долгие смены. Кроме того, качественное управление территорией напоминает зонирование клининга: если вовремя не убрать «мусор» в виде вредителей, пострадает весь дом.

"Климатические аномалии могут спровоцировать миграцию насекомых из сопредельных зон. Нам важно вовремя фиксировать температурные скачки, которые служат катализатором для размножения саранчи", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел АЛебедев.

 

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов; климатолог Павел АЛебедев
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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