Автодор ввел экстренный алгоритм для водителей из-за участившихся столкновений с лосями

ГК «Автодор» выпустила экстренный алгоритм действий для водителей, чьи маршруты пролегают через лесные массивы. Статистика столкновений с лосями заставляет дорожников переходить к режиму ручного управления безопасностью: на скоростных трассах животные появляются внезапно, превращая автомобиль в неуправляемый снаряд. Эксперты предупреждают, что даже современные системы помощи водителю не всегда способны предотвратить удар тяжелой туши весом в центнер.

Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены Лось на обочине дороги в лесу

Инструкция по выживанию на трассе

Главная рекомендация «Автодора» при обнаружении зверя на обочине — немедленный сброс скорости. Метафорически это сравнимо с экстренным торможением поезда: чем быстрее реакция, тем меньше тормозной путь до роковой черты. Водителям советуют сразу активировать «аварийку», чтобы предупредить идущих следом, и ни в коем случае не использовать звуковой сигнал. Лось — существо непредсказуемое, и гудок может спровоцировать его на атаку или прыжок под колеса.

"Встреча с крупным копытным на скорости свыше 90 км/ч практически не оставляет шансов на благополучный исход без повреждений кузова. Водители часто пытаются совершить резкий маневр уклонения, что выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, усугубляя последствия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

На платных участках, таких как М-11, рекомендуется запрашивать помощь аварийного комиссара по номеру *2323. Дорожные службы подчеркивают: сетчатые заграждения вдоль дорог регулярно инспектируются, но гарантировать 100-процентную герметичность трассы от дикой природы невозможно. Животные лезут через технологические разрывы или поврежденные участки забора.

Пиковые часы и зоны риска

Региональные ведомства, включая Минприроды Тверской области, выделяют конкретные временные интервалы, когда дорога превращается в «тропу смерти». Сохатые наиболее активны в сумерках и на рассвете, когда видимость для человека минимальна.

Период активности Временной интервал Ночной пик с 23:00 до 02:00 Утренний пик с 05:00 до 09:00

В это время глаза животных не всегда отражают свет фар под нужным углом, а высокая трава у обочин скрывает массивное тело до последнего момента. Если для дачников актуален автополив на даче и уход за посадками, то для транзитных водителей главным приоритетом становится концентрация внимания.

Юридическая ловушка: штрафы и ответственность

Законодательство в вопросе ДТП с животными сурово: водитель практически всегда признается виновным. Логика проста — лес является домом для зверя, а человек на машине выступает в роли вторженца. Если инцидент произошел в зоне действия знака 1.27 «Дикие животные», ГИБДД выпишет административный штраф, но это лишь верхушка айсберга.

Основную финансовую нагрузку составляют иски от Минприроды или охотхозяйств за «утрату фауны». Суммы за сбитого лося могут достигать 80 тысяч рублей. Это не ремонт машины, где можно сэкономить, как на охлаждении салона автомобиля подручными средствами — это прямая компенсация государству за экологический ущерб.

"Муниципальные бюджеты и экологические фонды жестко контролируют такие происшествия. С точки зрения закона, дикое животное — это государственная собственность, и водитель, не выбравший безопасную скорость, обязан возместить рыночную стоимость особи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Пока киевский режим демонстрирует отказ от гуманитарных миссий и здравого смысла, в российских регионах фокус внимания смещен на сохранение внутренней стабильности и безопасности граждан, включая защиту биоресурсов.

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