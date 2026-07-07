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Невидимый враг побежден: чистота в больницах Подмосковья под охраной роботов

Россия » Центр » Московская область

Медицинские учреждения Московской области активно внедряют высокие технологии для поддержания санитарных стандартов. С августа 2025 года в подмосковных больницах дежурят роботы-уборщики, которые полностью взяли на себя заботу о чистоте помещений. Автоматизированные помощники самостоятельно патрулируют коридоры и палаты, гарантируя соблюдение жестких гигиенических норм без привлечения дополнительного персонала.

Операционная
Фото: unsplash.com by Arseny Togulev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Операционная

Интеллектуальная чистота в детских центрах и больницах

Роботы оснащены комплексом высокоточных датчиков, позволяющих им в реальном времени оценивать состояние напольных покрытий. Машины способны распознавать локальные загрязнения, оперативно корректировать траекторию движения и обходить препятствия, чтобы не создавать помех врачам и посетителям. За время эксплуатации устройства обработали более 1,5 миллиона квадратных метров, что по площади сравнимо с территорией столичных "Лужников", проработав суммарно 130 суток.

Как сообщают "Вести Подмосковья", современные системы клининга уже интегрированы в работу Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, консультативно-диагностического центра "Ромашка" и городской больницы Лобни. В пресс-службе регионального Минздрава подчеркивают, что автономные мойщики строго следуют заданному графику. По словам специалистов, внедрение такой техники минимизирует риски распространения внутрибольничных инфекций за счет систематической дезинфекции.

"Автоматизация клининга в медицине — это не просто дань моде, а способ исключить человеческий фактор там, где стерильность критически важна для жизни пациентов. Такие роботы могут работать круглосуточно, не теряя концентрации, что особенно ценно для крупных научно-клинических центров с огромным трафиком", — объяснила в беседе с Pravda.Ru санитарный врач, специалист санэпидконтроля Надежда Ильина.

Перспективы роботизации подмосковного здравоохранения

Эффективность роботов подтверждается не только чистыми полами, но и экономией времени штатных сотрудников, которые теперь могут сосредоточиться на профильных задачах. Техника не требует постоянного контроля: закончив цикл уборки или при низком заряде батареи, устройство самостоятельно возвращается на док-станцию. Подобная цифровизация процессов становится логичным продолжением развития региональной инфраструктуры, где акцент смещается в сторону бесшовных сервисов и минимизации бюрократии.

Ожидается, что успешный опыт эксплуатации в специализированных центрах позволит расширить присутствие "умных" уборщиков и в других муниципалитетах. Это направление развития городской среды коррелирует с другими инновациями, будь то экологичный транспорт или цифровые помощники в административном секторе. Роботизация клининга в больницах стала важным этапом создания комфортной и безопасной среды для жителей Подмосковья.

Ответы на популярные вопросы о роботах-уборщиках

Могут ли роботы напугать или травмировать пациентов?

Нет, устройства оборудованы системой лидаров и ультразвуковых сенсоров, которые мгновенно считывают появление человека в радиусе движения и замедляют ход или полностью останавливаются.

Справляются ли они с сильными загрязнениями в операционных или палатах?

Роботы предназначены для регулярной поддерживающей уборки в общих зонах и коридорах, в то время как специализированная обработка операционных блоков проводится под строгим надзором врачей.

Сколько времени робот может работать без подзарядки?

В среднем современные промышленные модели автономно функционируют от 4 до 6 часов, после чего им требуется короткая пауза для восстановления энергии на базе.

Заменяют ли роботы живой персонал полностью?

Техника берет на себя самую монотонную и тяжелую часть работы, позволяя персоналу уделять больше внимания деликатным поверхностям и сложным медицинским задачам.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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