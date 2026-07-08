Тарифы на газ растут: РЭК Омской области обновила спецнадбавки для бизнеса с 1 июля

Региональная энергетическая комиссия Омской области скорректировала тарифы на транспортировку газа для АО "Омскоблгаз". Новые ставки вступают в силу с 1 июля 2026 года.

Фото: en.wikipedia.org by Химический интерес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

По данным приказа, специальные надбавки на газ возросли для всех категорий потребителей, за исключением населения. Для крупных предприятий, расходующих от 10 до 100 миллионов кубометров газа в год, надбавка увеличилась с 351,29 до 392,67 рубля за тысячу кубометров. Для средних потребителей, потребляющих от 1 до 10 миллионов кубометров, тариф теперь составляет 502,26 рубля вместо прежних 449,35 рублей. Мелкие потребители, использующие менее 0,01 миллиона кубометров газа, будут платить 621,21 рубля, что на 65,44 рубля больше, чем прежде.

Для населения надбавка не была установлена. Средства, собранные с промышленных потребителей, пойдут на реализацию региональной программы газификации Омской области. С помощью этих денег планируется строительство газопроводов и подключение газа к населенным пунктам региона.

Изменения в тарифах на газ

С 1 июля 2026 года вводятся новые тарифы на газ для различных групп потребителей. Для крупных потребителей надбавка составит 392,67 рубля за тысячу кубометров, для средних — 502,26 рубля, а для мелких — 621,21 рубля. Это увеличение связано с необходимостью финансирования мероприятий по газификации.

"Состоявшиеся изменения призваны увеличить инвестиции в газификацию региона", — разъяснил экономист Валерий Козлов в беседе с Pravda. Ru.

Программы газификации Омской области

Собранные с промышленных потребителей средства направляются на программы газификации. Они включают в себя строительство новых газопроводов и улучшение существующей инфраструктуры. Реализация этих программ позволит улучшить доступ населения к природному газу.

"Подключение газа к населённым пунктам позволит значительно улучшить жизнь местных жителей", — отметил специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Сколько теперь стоят услуги газоснабжения для промышленных предприятий?

Для крупных предприятий надбавка составит 392,67 рубля, для средних — 502,26 рубля, для мелких — 621,21 рубля за тысячу кубометров газа.

Кому выгодно изменение тарифов?

Изменения в тарифах выгодны местным властям, которые смогут привлечь дополнительные средства для газификации.

Как будут расходоваться собранные средства?

Деньги, собранные с промышленных потребителей, направляются на строительство и модернизацию газопроводов.

Что это значит для простых граждан?

Для жителей населения тарифы останутся прежними, это исключает дополнительную финансовую нагрузку на граждан.

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