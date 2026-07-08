Приморский край планомерно превращается в крупнейший логистический хаб по перевалке агропродукции на восточном направлении. В июне регион резко нарастил отгрузки зерна и продуктов его переработки, ориентируясь на запросы азиатских партнеров. По данным Россельхознадзора, поток продовольствия распределился между тремя ключевыми игроками: Китаем, Республикой Корея и Монголией.
Основной объем экспорта — более 114 тысяч тонн — традиционно пришелся на Китай. Поднебесная активно закупает не только сырье в виде сои и кукурузы, но и продукты с высокой добавленной стоимостью: подсолнечный шрот и жмых. Такая диверсификация позволяет приморским аграриям маневрировать на рынке, подстраиваясь под нужды промышленных узлов соседних государств.
"Рост экспорта зерновых — это прямой результат отладки транспортных коридоров. Регион перестал быть просто 'окном' и стал полноценным цехом, где формируются партии под конкретные азиатские стандарты. Мы видим, что спрос на кукурузу и сою в КНР стабилен, а расширение линейки за счет шрота увеличивает маржинальность нашего агросектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Южная Корея заняла вторую позицию, приняв 53,7 тысячи тонн грузов, где доминируют пшеница и кукуруза. Третьим направлением стала Монголия, куда ушла партия рисовой крупы. Рост отгрузок происходит на фоне общей борьбы за человеческий ресурс, когда найм в Приморье превратился в аукцион, заставляя агропредприятия автоматизировать процессы погрузки.
Экспорт продовольствия — это жесткая гонка за соответствие стандартам. Каждая партия, пересекающая границу, проходит через фильтр Россельхознадзора. Проверяется не только отсутствие вредителей, но и химический состав, что критично для покупателей в КНР и Корее.
|Направление
|Основные культуры
|Китай (114,4 тыс. т)
|Соя, кукуруза, ячмень, шрот, семена льна
|Республика Корея (53,7 тыс. т)
|Пшеница, кукуруза
|Монголия (675 т)
|Рисовая крупа
Соблюдение регламентов позволяет избегать судебных тяжб, которые нередко возникают в других сферах — от споров о самострое до экологических конфликтов. Чистота продукта становится главным юридическим щитом поставщика на международной арене.
Экспортная выручка наполняет бюджет, позволяя властям финансировать социальные программы и инфраструктурные проекты. Это особенно важно в условиях бюджетных реформ, когда край ищет новые источники для реновации жилого фонда и городских пространств.
"Приморье сейчас эффективно использует статус транзитной зоны. Зерновые доходы — это фундамент, на котором строятся более сложные модели: от развития туризма до строительства технопарков. Чем стабильнее экспортные потоки, тем увереннее край чувствует себя при распределении межбюджетных трансфертов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Лидером остается соя, однако в июне зафиксирован высокий спрос на кукурузу и продукты переработки масличных — шрот и жмых.
Да, обязательный контроль Россельхознадзора включает проверку на генно-модифицированные организмы, так как это базовое требование всех стран-импортеров.
Безусловно, близость портов и железнодорожных переходов в Приморье снижает транспортные расходы, делая наше зерно более конкурентоспособным по сравнению с поставками из центральной России.
Нет, объемы поставок квотируются государством, что гарантирует сохранение необходимых запасов для внутреннего потребления внутри страны.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.