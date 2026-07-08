Зерновые ворота России: Приморье нарастило экспорт зерна до рекордных показателей

Приморский край планомерно превращается в крупнейший логистический хаб по перевалке агропродукции на восточном направлении. В июне регион резко нарастил отгрузки зерна и продуктов его переработки, ориентируясь на запросы азиатских партнеров. По данным Россельхознадзора, поток продовольствия распределился между тремя ключевыми игроками: Китаем, Республикой Корея и Монголией.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бункер на корабле с пшеницей

География поставок: кто и что покупает

Основной объем экспорта — более 114 тысяч тонн — традиционно пришелся на Китай. Поднебесная активно закупает не только сырье в виде сои и кукурузы, но и продукты с высокой добавленной стоимостью: подсолнечный шрот и жмых. Такая диверсификация позволяет приморским аграриям маневрировать на рынке, подстраиваясь под нужды промышленных узлов соседних государств.

"Рост экспорта зерновых — это прямой результат отладки транспортных коридоров. Регион перестал быть просто 'окном' и стал полноценным цехом, где формируются партии под конкретные азиатские стандарты. Мы видим, что спрос на кукурузу и сою в КНР стабилен, а расширение линейки за счет шрота увеличивает маржинальность нашего агросектора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Южная Корея заняла вторую позицию, приняв 53,7 тысячи тонн грузов, где доминируют пшеница и кукуруза. Третьим направлением стала Монголия, куда ушла партия рисовой крупы. Рост отгрузок происходит на фоне общей борьбы за человеческий ресурс, когда найм в Приморье превратился в аукцион, заставляя агропредприятия автоматизировать процессы погрузки.

Контроль качества и экспортные барьеры

Экспорт продовольствия — это жесткая гонка за соответствие стандартам. Каждая партия, пересекающая границу, проходит через фильтр Россельхознадзора. Проверяется не только отсутствие вредителей, но и химический состав, что критично для покупателей в КНР и Корее.

Направление Основные культуры Китай (114,4 тыс. т) Соя, кукуруза, ячмень, шрот, семена льна Республика Корея (53,7 тыс. т) Пшеница, кукуруза Монголия (675 т) Рисовая крупа

Соблюдение регламентов позволяет избегать судебных тяжб, которые нередко возникают в других сферах — от споров о самострое до экологических конфликтов. Чистота продукта становится главным юридическим щитом поставщика на международной арене.

Экономический эффект для региона

Экспортная выручка наполняет бюджет, позволяя властям финансировать социальные программы и инфраструктурные проекты. Это особенно важно в условиях бюджетных реформ, когда край ищет новые источники для реновации жилого фонда и городских пространств.

"Приморье сейчас эффективно использует статус транзитной зоны. Зерновые доходы — это фундамент, на котором строятся более сложные модели: от развития туризма до строительства технопарков. Чем стабильнее экспортные потоки, тем увереннее край чувствует себя при распределении межбюджетных трансфертов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Какая культура наиболее востребована в Китае?

Лидером остается соя, однако в июне зафиксирован высокий спрос на кукурузу и продукты переработки масличных — шрот и жмых.

Проверяют ли агропродукцию на наличие ГМО?

Да, обязательный контроль Россельхознадзора включает проверку на генно-модифицированные организмы, так как это базовое требование всех стран-импортеров.

Влияет ли логистика на конечную цену зерна?

Безусловно, близость портов и железнодорожных переходов в Приморье снижает транспортные расходы, делая наше зерно более конкурентоспособным по сравнению с поставками из центральной России.

Может ли внутренний дефицит возникнуть из-за экспорта?

Нет, объемы поставок квотируются государством, что гарантирует сохранение необходимых запасов для внутреннего потребления внутри страны.

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