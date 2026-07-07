8,4 тысячи тонн на проверке: что попадает на столы россиян после контроля в Приморье

С 26 июня по 2 июля 2026 года специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели масштабную ревизию поступающих в регион товаров. Главная задача ведомства — заблокировать доступ на рынок продукции, которая могла бы стать источником биологической угрозы для регионального сельского хозяйства.
Контроль за свежими овощами, фруктами и ягодами остается главным вектором работы инспекторов. За неделю через пункты пропуска прошло 308 партий общим весом свыше 8,4 тысячи тонн. Продукция поступала из Китая, Вьетнама, Аргентины, Эквадора, Бразилии и ЮАР. Россельхознадзор следит за тем, чтобы каждая партия соответствовала фитосанитарным требованиям, минимизируя риски ввоза карантинных вредителей.
Помимо свежих плодов, в зоне пристального внимания оказались и другие категории товаров:
|Категория товара
|Объем партии
|Зерновая продукция
|46,5 тонны
|Продукты переработки зерна
|147,5 тонны
|Орехи и сухофрукты
|33,2 тонны
|Специи, чай, кофе, грибы
|799,7 тонны
|Срезы цветов (из КНР)
|397 640 штук
"Стабильность контроля на границе напрямую влияет на качество продовольственного снабжения, обеспечивая защиту внутреннего рынка от некондиционного сырья", — констатировал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Приморье продолжает наращивать присутствие на международных продовольственных площадках. Ведомство активно сопровождает экспорт российской продукции, оформляя документы на партии сои, кукурузы и пшеницы. Из Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области за неделю вывезено 348 партий зерна (более 54 тысяч тонн).
Помимо продовольствия, налажена логистика экспорта лесных ресурсов (свыше 44 тысяч кубометров) и торфа. Строгий контроль качества на этапе таможенного оформления позволяет российским компаниям беспрепятственно работать с зарубежными заказчиками.
Работа инспекторов сопровождается оформлением внушительного пакета документов: выдано около тысячи фитосанитарных и 1662 карантинных сертификата. Однако без нарушений не обходится. В 62 партиях подкарантинной продукции обнаружено 14 видов вредителей. Всего зафиксировано 18 административных проступков в сфере надзора.
"Превентивные меры, включая предостережения, позволяют снизить риски для экологии региона, не доводя ситуацию до критических штрафных санкций", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
В ответ на выявленные риски надзорный орган реализовал 37 профилактических мер, включая официальные предостережения собственникам грузов. Это позволяет оперативно купировать последствия и настраивать бизнес на работу строго по регламенту.
В группу риска попадают плодоовощная продукция, не прошедшая фитосанитарный контроль, срезы живых растений и сырье, в котором обнаружены карантинные объекты.
Такая продукция не допускается к реализации, проходит процедуру обеззараживания, возврата поставщику или уничтожения.
Необходимо подать заявку в Россельхознадзор, предоставить результаты лабораторных исследований партии и обеспечить условия для досмотра груза инспектором.
Это инструмент профилактики, который помогает участникам внешнеэкономической деятельности исправить недочеты без привлечения к административной ответственности.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.