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8,4 тысячи тонн на проверке: что попадает на столы россиян после контроля в Приморье

Россия » Дальний Восток » Владивосток

С 26 июня по 2 июля 2026 года специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели масштабную ревизию поступающих в регион товаров. Главная задача ведомства — заблокировать доступ на рынок продукции, которая могла бы стать источником биологической угрозы для регионального сельского хозяйства.

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прилавок с фруктами и овощами

Импортный поток под прицелом

Контроль за свежими овощами, фруктами и ягодами остается главным вектором работы инспекторов. За неделю через пункты пропуска прошло 308 партий общим весом свыше 8,4 тысячи тонн. Продукция поступала из Китая, Вьетнама, Аргентины, Эквадора, Бразилии и ЮАР. Россельхознадзор следит за тем, чтобы каждая партия соответствовала фитосанитарным требованиям, минимизируя риски ввоза карантинных вредителей.

Помимо свежих плодов, в зоне пристального внимания оказались и другие категории товаров:

Категория товара Объем партии
Зерновая продукция 46,5 тонны
Продукты переработки зерна 147,5 тонны
Орехи и сухофрукты 33,2 тонны
Специи, чай, кофе, грибы 799,7 тонны
Срезы цветов (из КНР) 397 640 штук

"Стабильность контроля на границе напрямую влияет на качество продовольственного снабжения, обеспечивая защиту внутреннего рынка от некондиционного сырья", — констатировал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспортные коридоры Приморья

Приморье продолжает наращивать присутствие на международных продовольственных площадках. Ведомство активно сопровождает экспорт российской продукции, оформляя документы на партии сои, кукурузы и пшеницы. Из Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области за неделю вывезено 348 партий зерна (более 54 тысяч тонн).

Помимо продовольствия, налажена логистика экспорта лесных ресурсов (свыше 44 тысяч кубометров) и торфа. Строгий контроль качества на этапе таможенного оформления позволяет российским компаниям беспрепятственно работать с зарубежными заказчиками.

Итоги надзорных проверок

Работа инспекторов сопровождается оформлением внушительного пакета документов: выдано около тысячи фитосанитарных и 1662 карантинных сертификата. Однако без нарушений не обходится. В 62 партиях подкарантинной продукции обнаружено 14 видов вредителей. Всего зафиксировано 18 административных проступков в сфере надзора.

"Превентивные меры, включая предостережения, позволяют снизить риски для экологии региона, не доводя ситуацию до критических штрафных санкций", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

В ответ на выявленные риски надзорный орган реализовал 37 профилактических мер, включая официальные предостережения собственникам грузов. Это позволяет оперативно купировать последствия и настраивать бизнес на работу строго по регламенту.

Ответы на популярные вопросы

Какие товары чаще других задерживают на границе?

В группу риска попадают плодоовощная продукция, не прошедшая фитосанитарный контроль, срезы живых растений и сырье, в котором обнаружены карантинные объекты.

Что происходит с партией, в которой нашли вредителей?

Такая продукция не допускается к реализации, проходит процедуру обеззараживания, возврата поставщику или уничтожения.

Как экспортеру получить необходимый сертификат?

Необходимо подать заявку в Россельхознадзор, предоставить результаты лабораторных исследований партии и обеспечить условия для досмотра груза инспектором.

Для чего инспекторы выносят предостережения?

Это инструмент профилактики, который помогает участникам внешнеэкономической деятельности исправить недочеты без привлечения к административной ответственности.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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