Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит кормить эту диктатуру: противники Санду требуют от команды Трампа перекрыть ей кислород
Авторынок превратился в минное поле: безобидная поломка стала началом цепочки фатальных последствий
8,4 тысячи тонн на проверке: что попадает на столы россиян после контроля в Приморье
Взгляд, который не выдает возраст: простые хитрости для идеального макияжа
Зарплатный скачок: какие профессии во Владивостоке показали самый резкий рост доходов в 2026 году
Европа оплачивает банкет: отказ от российского газа выжал все соки из промышленности ЕС
Парадокс приморских дорог: почему выбор властей пал на технику из Минска, а не из соседнего Китая
Янтарно-зеленая магия: как приготовить джем из крыжовника, который разлетается за одно чаепитие
Агрессия без доказательств: США начали мощные удары из-за мнимых налетов Ирана на суда

Своих не бросают: как семьи участников СВО могут бесплатно получить помощь в Приморье

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморском крае развернули сеть кабинетов для медико-психологической поддержки участников специальной военной операции и их родных. Услуги оказываются бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Чтобы получить консультацию, достаточно прийти в поликлинику по месту прикрепления или записаться через участкового терапевта.

Врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач со стетоскопом и планшетом

Доступ к психологической помощи через ОМС

Сейчас регион демонстрирует высокие темпы развития социальной инфраструктуры. В то время как администрация Владивостока ввела выплаты в 1,082 млн рублей вместо земельных участков для многодетных семей, медицинское сообщество сосредоточилось на прямом сопровождении ветеранов. Опыт показывает, что адресная поддержка помогает быстрее вернуться к привычному образу жизни.

Согласно отчету регионального правительства, 327 участников СВО уже завершили курс медицинской реабилитации. Еще более 150 человек продолжают восстановительное лечение. Специалисты отмечают, что работа психолога становится ключевым звеном в комплексной заботе о здоровье защитников и их семей.

Зачем обращаться к специалистам

Сотрудники владивостокской клинической больницы №1 объясняют: визит к психологу — это не признание слабости, а инструмент для сохранения качества жизни. Индивидуальные беседы помогают купировать стрессовые реакции, предотвращают нарушения сна и позволяют вовремя скорректировать эмоциональное состояние.

"Консультация полезна даже в качестве превентивной меры. Иногда достаточно одного разговора, чтобы понять своё состояние и получить рекомендации специалиста. Психологическая помощь оказывается конфиденциально и помогает сохранить благополучие человека и его близких", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru медицинский психолог Дэниил Кнаус.

Параллельно в крае проводятся другие важные социальные преобразования. Например, в 11 муниципалитетах уже запущен эксперимент по созданию госуправляющих компаний. Такое движение в сторону ответственности государства за качество повседневной жизни откликается и в медицинской сфере. Ресурсы вкладываются в инфраструктуру: если раньше акцент делался на стены, то теперь — на поддержку граждан.

"Своевременная поддержка снижает риски долгосрочного стресса. Речь идет не просто о снятии первичной тревоги, а о глубокой системной работе, которая возвращает человеку уверенность в социальной интеграции", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Этап помощи Действие
Первичный прием Оценка психоэмоционального фона врачом-психологом.
Консультация Индивидуальные беседы, выявление факторов стресса.
Реабилитация Восстановительное лечение при необходимости.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить за прием у психолога?

Нет, помощь оказывается бесплатно по полису ОМС в государственных поликлиниках.

Кто может получить направление?

Услуга доступна участникам специальной военной операции и членам их семей.

Куда обращаться в первую очередь?

Записаться можно через регистратуру поликлиники по месту прикрепления или через лечащего врача-терапевта.

Обязательна ли постановка на учет?

Консультации проводятся конфиденциально; это стандартная психологическая поддержка, направленная на сохранение вашего благополучия.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Экономика и бизнес
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Мир. Новости мира
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Янтарно-зеленая магия: как приготовить джем из крыжовника, который разлетается за одно чаепитие
Агрессия без доказательств: США начали мощные удары из-за мнимых налетов Ирана на суда
Погода "расколола" Приморье: где ждать тепла, а где — штормовых дождей
Непобедимых вредителей не бывает: колорадский жук сдаст позиции, если изменить привычную тактику борьбы
Мурлыкающее лекарство: 7 пород кошек, созданных для спокойной и счастливой жизни
Дорожный нацпроект в Хабаровском районе: почему ремонт 6 км дорог стал поворотным моментом для края
Топливная гонка: на сколько дней у Камчатки остались запасы горючего и что будет дальше
Трон под Пашиняном зашатался: Сильная Армения выведет протесты на улицы против Запада
Цены рухнули в три раза: как губернатор Демешин "сломал" систему высоких цен в Охотске
Медицинское сообщество РФ: 43% докторов заявили о риске неверных диагнозов из-за усталости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.