Своих не бросают: как семьи участников СВО могут бесплатно получить помощь в Приморье

В Приморском крае развернули сеть кабинетов для медико-психологической поддержки участников специальной военной операции и их родных. Услуги оказываются бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Чтобы получить консультацию, достаточно прийти в поликлинику по месту прикрепления или записаться через участкового терапевта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Доступ к психологической помощи через ОМС

Сейчас регион демонстрирует высокие темпы развития социальной инфраструктуры. В то время как администрация Владивостока ввела выплаты в 1,082 млн рублей вместо земельных участков для многодетных семей, медицинское сообщество сосредоточилось на прямом сопровождении ветеранов. Опыт показывает, что адресная поддержка помогает быстрее вернуться к привычному образу жизни.

Согласно отчету регионального правительства, 327 участников СВО уже завершили курс медицинской реабилитации. Еще более 150 человек продолжают восстановительное лечение. Специалисты отмечают, что работа психолога становится ключевым звеном в комплексной заботе о здоровье защитников и их семей.

Зачем обращаться к специалистам

Сотрудники владивостокской клинической больницы №1 объясняют: визит к психологу — это не признание слабости, а инструмент для сохранения качества жизни. Индивидуальные беседы помогают купировать стрессовые реакции, предотвращают нарушения сна и позволяют вовремя скорректировать эмоциональное состояние.

"Консультация полезна даже в качестве превентивной меры. Иногда достаточно одного разговора, чтобы понять своё состояние и получить рекомендации специалиста. Психологическая помощь оказывается конфиденциально и помогает сохранить благополучие человека и его близких", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru медицинский психолог Дэниил Кнаус.

Параллельно в крае проводятся другие важные социальные преобразования. Например, в 11 муниципалитетах уже запущен эксперимент по созданию госуправляющих компаний. Такое движение в сторону ответственности государства за качество повседневной жизни откликается и в медицинской сфере. Ресурсы вкладываются в инфраструктуру: если раньше акцент делался на стены, то теперь — на поддержку граждан.

"Своевременная поддержка снижает риски долгосрочного стресса. Речь идет не просто о снятии первичной тревоги, а о глубокой системной работе, которая возвращает человеку уверенность в социальной интеграции", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Этап помощи Действие Первичный прием Оценка психоэмоционального фона врачом-психологом. Консультация Индивидуальные беседы, выявление факторов стресса. Реабилитация Восстановительное лечение при необходимости.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить за прием у психолога?

Нет, помощь оказывается бесплатно по полису ОМС в государственных поликлиниках.

Кто может получить направление?

Услуга доступна участникам специальной военной операции и членам их семей.

Куда обращаться в первую очередь?

Записаться можно через регистратуру поликлиники по месту прикрепления или через лечащего врача-терапевта.

Обязательна ли постановка на учет?

Консультации проводятся конфиденциально; это стандартная психологическая поддержка, направленная на сохранение вашего благополучия.

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