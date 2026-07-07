Парадокс приморских дорог: почему выбор властей пал на технику из Минска, а не из соседнего Китая

Владивосток обновляет парки общественного транспорта, делая ставку на технику из Белоруссии. Несмотря на близость к азиатским рынкам, муниципальные власти выбрали продукцию Минского автомобильного завода. До конца текущего года в город прибудет 40 новых машин.

Фото: commons.wikimedia.org by NikBerdskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ НефАЗ-5299

Автобусный маршрут Минск — Владивосток

"25 автобусов "МАЗ 303" и 15 автобусов "МАЗ 206" будут переданы в адрес заказчика до конца текущего года", — говорится в сообщении пресс-службы ОАО "МАЗ".

Минский завод поставляет во Владивосток модели разных классов. "МАЗ 206" — это средний городской автобус, вмещающий от 63 до 72 пассажиров. "МАЗ 303" представляет собой низкопольную машину повышенной вместимости: до 95 человек. Последняя модель доступна как в дизельном, так и в газомоторном исполнении. Выбор техники обусловлен стремлением региона стабилизировать работу транспортных систем, где часто возникают сложности с графиками движения.

"Закупка белорусской техники выглядит прагматичным решением. У МАЗов отлаженные каналы поставок запчастей и понятная для механиков конструкция, что критично в условиях дефицита кадров и необходимости оперативного обслуживания автопарка", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Зачем региону белорусская техника

Вопрос импортозамещения в машиностроении остается острым. Пока профильные приморские заводы уходят в крутое пике, системный кризис в выпуске механизмов вынуждает власти искать готовые решения у союзников. Опора на проверенные модели из Минска позволяет не только избежать рисков, связанных с логистикой сложных импортных узлов, но и прогнозировать расходы на эксплуатацию.

Характеристика Детали модели МАЗ 206 Средний класс, до 72 мест, маневренность. МАЗ 303 Большой класс, до 95 мест, низкий пол.

"Для экономики региона важно выстраивать предсказуемые логистические бюджеты. Интеграция с союзным производителем снижает зависимость от колебаний валютных курсов, что в текущих условиях является фундаментом финансовой стабильности транспортных госзакупок", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему не закупают автобусы в Китае?

Выбор в пользу белорусских производителей обеспечивает долгосрочную сервисную поддержку и унификацию парка, что проще контролировать на государственном уровне.

Насколько надежны минские модели?

Техника МАЗ эксплуатируется по всей стране, включая Санкт-Петербург, и показывает уровень готовности к интенсивным городским нагрузкам.

Поможет ли обновление парка снизить цены на проезд?

Новые автобусы экономичнее в расходе топлива и требуют меньших затрат на текущий ремонт, что сдерживает рост себестоимости перевозок.

Когда ожидать автобусы на линиях?

Поставка всех 40 единиц техники запланирована до конца 2026 года, после чего пройдут процедуры регистрации и обкатки.

Помимо обновления техники, регион продолжает корректировать инфраструктурные планы. В частности, старая взлетка Владивостока выходит из спячки, что потребует дополнительных вложений в авиационный узел, параллельно с текущей модернизацией наземного сообщения.

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