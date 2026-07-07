Владивосток обновляет парки общественного транспорта, делая ставку на технику из Белоруссии. Несмотря на близость к азиатским рынкам, муниципальные власти выбрали продукцию Минского автомобильного завода. До конца текущего года в город прибудет 40 новых машин.
"25 автобусов "МАЗ 303" и 15 автобусов "МАЗ 206" будут переданы в адрес заказчика до конца текущего года", — говорится в сообщении пресс-службы ОАО "МАЗ".
Минский завод поставляет во Владивосток модели разных классов. "МАЗ 206" — это средний городской автобус, вмещающий от 63 до 72 пассажиров. "МАЗ 303" представляет собой низкопольную машину повышенной вместимости: до 95 человек. Последняя модель доступна как в дизельном, так и в газомоторном исполнении. Выбор техники обусловлен стремлением региона стабилизировать работу транспортных систем, где часто возникают сложности с графиками движения.
"Закупка белорусской техники выглядит прагматичным решением. У МАЗов отлаженные каналы поставок запчастей и понятная для механиков конструкция, что критично в условиях дефицита кадров и необходимости оперативного обслуживания автопарка", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Вопрос импортозамещения в машиностроении остается острым. Пока профильные приморские заводы уходят в крутое пике, системный кризис в выпуске механизмов вынуждает власти искать готовые решения у союзников. Опора на проверенные модели из Минска позволяет не только избежать рисков, связанных с логистикой сложных импортных узлов, но и прогнозировать расходы на эксплуатацию.
|Характеристика
|Детали модели
|МАЗ 206
|Средний класс, до 72 мест, маневренность.
|МАЗ 303
|Большой класс, до 95 мест, низкий пол.
"Для экономики региона важно выстраивать предсказуемые логистические бюджеты. Интеграция с союзным производителем снижает зависимость от колебаний валютных курсов, что в текущих условиях является фундаментом финансовой стабильности транспортных госзакупок", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Выбор в пользу белорусских производителей обеспечивает долгосрочную сервисную поддержку и унификацию парка, что проще контролировать на государственном уровне.
Техника МАЗ эксплуатируется по всей стране, включая Санкт-Петербург, и показывает уровень готовности к интенсивным городским нагрузкам.
Новые автобусы экономичнее в расходе топлива и требуют меньших затрат на текущий ремонт, что сдерживает рост себестоимости перевозок.
Поставка всех 40 единиц техники запланирована до конца 2026 года, после чего пройдут процедуры регистрации и обкатки.
Помимо обновления техники, регион продолжает корректировать инфраструктурные планы. В частности, старая взлетка Владивостока выходит из спячки, что потребует дополнительных вложений в авиационный узел, параллельно с текущей модернизацией наземного сообщения.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.