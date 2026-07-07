Отдых у воды вышел из-под контроля: оперативные службы принимают меры

Пляжный отдых в Пензе перестал быть зоной бесконтрольного релакса. Глава города Олег Денисов и МЧС вышли на проверку, чтобы напомнить: вода не прощает дилетантства и алкогольного куража. С начала сезона регион уже потерял четырех человек — цена игнорирования элементарных правил оказалась максимально высокой.
В регионе официально функционируют 38 пляжей, работа которых одобрена надзорными органами. В самой Пензе "зеленый свет" получили лишь три точки: локация в районе ГПЗ-24, зона на реке Вядь и водоем Красный куст. Остальные места — лотерея с непредсказуемым исходом. Муниципальные власти напоминают, что легальный статус пляжа — это не формальность, а проверка территории, очистка дна и наличие обученного персонала.
"Купание в необорудованных местах — это всегда риск столкнуться с инфекциями или травмироваться арматурой на дне. Официальный пляж — единственный вариант для тех, кто дорожит своим здоровьем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Для многих горожан отдых у воды связан с привычкой, но благоустройство города требует соблюдения жестких рамок. "Да, мы здесь живем в районе. С ребенком хорошо время провести здесь", — делится местная жительница, подтверждая высокую популярность пляжа ГПЗ даже в будние дни. Однако популярность накладывает на администрацию обязательства: здесь дежурят спасатели, которые ведут профилактический надзор, предотвращая инциденты еще на суше.
Комплектация спасательного поста — это критически важный набор для выживания. На каждом объекте должны дежурить минимум два специалиста. В их распоряжении находится техника, способная купировать критическую ситуацию в считанные секунды. Это не просто автоматизация производства безопасности, а реальный человеческий ресурс, усиленный оборудованием.
|Элемент оснащения
|Назначение
|Конец Александрова
|Дистанционное спасение утопающего с берега или лодки
|Лодка и жилеты
|Оперативный доступ к зонам глубины и патрулирование
|Громкоговоритель
|Оповещение о ЧП и пресечение опасных действий
"Два человека на спасательный пост. Также все необходимое оборудование: спасательный жилет, круг, конец Александрова, весельная лодка, аптечка, громкоговоритель и документация", — сообщил директор ООО "Департамент развития отдыха и туризма" Павел Орлов.
"Большинство трагедий на воде происходит из-за переоценки собственных сил и состояния опьянения. Сердце может не выдержать резкого перепада температур, что приведет к фатальному исходу", — рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
МЧС бьет тревогу: вода не прощает нетрезвых заплывов. Большинство утонувших в регионе находились в состоянии алкогольного опьянения. Отдельный фокус — на детской безопасности. Оставление ребенка у воды без присмотра — это не просто халатность, а прямая угроза жизни.
Родители обязаны контролировать каждый шаг детей в прибрежной зоне. Ситуация может ухудшиться из-за внешних факторов, таких как ожоги от растений на берегах или скрытые течения.
"Дети тонут молча и быстро. У родителей не будет времени среагировать, если они отвлекутся на телефон. Постоянный визуальный контакт — это единственный рабочая схема безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.
Нет. Такие места не обследованы водолазами, там могут быть ямы, сильное течение или опасный мусор на дне, что делает купание смертельно опасным.
Алкоголь притупляет реакцию и нарушает координацию. Кроме того, сосуды расширяются, и при резком погружении в воду может возникнуть спазм или остановка сердца.
Обязательны круги, спасательные жилеты, весельная лодка, аптечка и конец Александрова для извлечения человека из воды на расстоянии.
Немедленно позовите спасателей и позвоните по номеру 112. Киньте утопающему круг или конец Александрова, если находитесь рядом, но не пытайтесь спасать его вплавь без подготовки.
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