Рекордные результаты выпускников: 12 студентов Архангельского лицея получили 100 баллов

В Архангельском государственном лицее имени М.В. Ломоносова на этот раз рекордное количество выпускников показали отличные результаты на «математическом» ЕГЭ. Сразу 12 из 20 экзаменуемых получили по предмету максимальные 100 баллов. Такой успех стал возможен благодаря усилиям самих учеников и своевременной поддержке со стороны их педагогов.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзамен

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что результаты текущего года существенно превосходят предыдущие. «Самое главное — это труд и усердие ребят», — написал он в своих социальных сетях.

Оксана Гошева, педагог лицея с более чем 25-летним опытом работы, пояснила, что качество подготовки закладывалось на протяжении четырех лет углубленного изучения математики. В последние полтора года ученики также проходили обучение заочно под руководством преподавателей Московского физико-технического института в рамках проекта «Наука в регионы». Благодаря этому с каждым учеником проводились дистанционные занятия каждую неделю.

Дополнительные факультативы и занятия по подготовке к олимпиадам, организованные в центре поддержки одарённых детей «Созвездие», были немаловажными. Оксана отметила: «Мы ожидали, что результаты будут хорошими, но такое количество стобалльников удивило нас всех». У нее есть уверенность, что 5 выпускников с результатами в 99 баллов также добьются больших успехов в будущем.

Среди отличников — Артем Антонцев, который не только сдал математику на 100 баллов, но и получил такой же результат по физике. По его словам, подготовка в лицее была интенсивной, большинство знаний он получил именно на общих уроках.

«У диплома скоро будет свежее оформление», — пошутил Артем, добавив, что все знания помогли ему преодолеть экзамены без лишних переживаний. Теперь он стремится поступить в один из ведущих вузов страны.

В целом по региону 63 выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов, а 13 стали двухсотбалльниками. Отметим, что из 20 выпускников, получивших по математике 100 баллов, большинство — ученики лицеев и специализированных школ.

Экспертная проверка: Евгений Блех , эксперт по ЖКХ и тарифам, отметил: «Работа учителей и результативность их трудов напрямую зависят от поддержки родителей и администрации».