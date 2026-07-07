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Поездка в школу больше не лотерея: власти закрывают пути для халатности на дорогах

Россия » Центр » Тамбов

В Тамбове завершили техническую обкатку школьной логистики. Городские службы совместно с ГИБДД проинспектировали семь ключевых трасс, по которым ежедневно доставляют учеников из присоединенных сельских территорий. В новом учебном году по ним отправятся в школу 183 ребенка.

Школьники с рюкзаками идут к школе. Мальчик в шляпе, мальчик в футболке и девочка на фоне здания.
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Школьники с рюкзаками идут к школе. Мальчик в шляпе, мальчик в футболке и девочка на фоне здания.

Механика школьных перевозок

Транспортный цех образовательной системы работает по строгому регламенту. Автобусы средней вместимости выходят на линии по графику, синхронизированному с началом уроков. Списки пассажиров утверждены заранее, а безопасность в салоне обеспечивает прикрепленный педагог.

"Стабильность социальных связей между городом и новыми территориями напрямую зависит от качества логистики. Профориентация школьников и доступ к качественному образованию невозможны без безопасного трансфера", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Особое внимание уделяется техническому состоянию парка. Учитывая, что стоимость АИ-95 и дизельного топлива в регионе остается высокой, оптимизация маршрутов позволяет не только экономить бюджет, но и минимизировать износ техники.

Инфраструктурный фильтр

Ревизоры проверили дороги. В фокусе внимания — разметка, дорожные знаки и состояние асфальта. Были проверены подъездные пути к школам и остановочные павильоны. Они должны исключать лишние маневры транспорта и опасные выходы детей на проезжую часть.

"Безопасность маршрута — это не только ровный асфальт, но и готовность дорожной сети к погодным сюрпризам. После того как сельское хозяйство региона пострадало от ливней, мы понимаем, как важно вовремя очищать ливневки и укреплять обочины на школьных направлениях", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Цифры и параметры маршрутов

Параметр контроля Текущий статус
Количество маршрутов 7 ключевых артерий
Число пассажиров 183 школьника ежедневно
Сопровождение Педагог на каждом рейсе
Безопасность Проверка ГИБДД пройдена
Сводные данные по проверке школьных маршрутов Тамбова.

Администрация города стремится создать условия, при которых качество жизни на периферии не уступает центру. В школьном секторе таким рычагом выступает доступность образования вне зависимости от прописки.

"Любое расширение городских границ требует пересмотра бюджета. Создание новых маршрутов — это нагрузка на региональные бюджеты, но инвестиции в социальную инфраструктуру всегда окупаются притоком населения", — считает региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы:

Кто имеет право на бесплатный проезд в школьном автобусе?

Ученики, проживающие в сельских населенных пунктах, официально присоединенных к городскому округу, и закрепленные за конкретным учебным заведением.

Как проверяется техническое состояние автобусов?

Техника проходит ежедневный осмотр специалистами и регулярные проверки ГИБДД на соответствие стандартам перевозки несовершеннолетних.

Могут ли в автобусе ездить посторонние взрослые?

Нет, вход в салон разрешен только школьникам из утвержденного списка и сопровождающему педагогу.

Что делать, если состояние дороги на маршруте ухудшилось?

Жители могут подать жалобу через муниципальные фильтры, после чего будет назначена внеплановая проверка ФАС или дорожных служб для устранения дефектов.

Часто задаваемые вопросы о работе школьного транспорта.

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Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Рецензирование материала профильными специалистами.
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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