Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая опасность модных трендов: почему босоногая обувь подходит далеко не каждому человеку
Жажда больше не является надежным индикатором: опасные последствия игнорирования скрытого дефицита
Покупка выморочного имущества у государства: основные правовые риски и способы защиты прав нового собственника
Космические прогнозы оказались под угрозой обвала: необычное поведение потока напугало астрофизиков
Рекордные результаты выпускников: 12 студентов Архангельского лицея получили 100 баллов
Сербский секрет сочного картофеля с мясом: рецепт блюда, которое невозможно испортить
Поездка в школу больше не лотерея: власти закрывают пути для халатности на дорогах
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Голые ногти — это модно: как добиться дорогого эффекта в педикюре без покрытия

Случай с бродячими животными: обернулся для администраций наказанием

Россия » Центр » Курск

В Краснодарском крае Выселковский районный суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда, поданный в связи с нападением бродячей собаки на несовершеннолетнего мальчика. Суд постановил взыскать с администрации района компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Злая бездомная собака
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злая бездомная собака

Инцидент произошел в марте 2026 года в станице Выселки, где бездомная собака укусила ребенка за голень. В результате ему потребовалось медицинское вмешательство. Судебные органы установили, что местная администрация не исполняла своих обязанностей по отлову безнадзорных животных. Контракт на предоставление таких услуг был подписан только в апреле 2026 года, уже после инцидента.

Защитник пострадавшего заявлял, что данное решение является важным шагом в том, чтобы привлечь внимание к проблемам безнадзорных животных и обеспечить безопасность детей в населенных пунктах. В свою очередь, многие жители Выселок заметили, что проблема бродячих животных стала более актуальной в последние годы, и они призывают власти к активным действиям.

"Данная ситуация подчеркивает необходимость эффективного контроля за безнадзорными животными. Администрациям следует пересмотреть свои обязанности и искать возможные решения, чтобы избежать подобных случаев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов.

"Комплексные меры по отлову и стерилизации бродячих животных должны быть внедрены во всех муниципалитетах. Это позволит снизить их численность и предотвратить нападения", — отметил Виктор Смирнов, аграрный эксперт.

Ответы на популярные вопросы

Каковы последствия нападения бродячего животного на человека?

Жертва может получать компенсацию морального вреда и требует от местных властей улучшения контроля за животными.

Что делать, если вас укусило бездомное животное?

Необходимо сразу обратиться к врачу для получения медицинской помощи и зафиксировать инцидент.

Каковы права жителей в случае нападения животных?

Жители могут подать иск против местной администрации за неисполнение обязанностей по безопасности.

Что предпринимают власти для решения проблемы бродячих животных?

Местные администрации должны заключать контракты на отлов и стерилизацию животных, чтобы обеспечить безопасность населения.

Читайте также

Экспертная проверка: Ольга Морозова, Виктор Смирнов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Авто
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Мир. Новости мира
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Космос
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Последние материалы
Космические прогнозы оказались под угрозой обвала: необычное поведение потока напугало астрофизиков
Рекордные результаты выпускников: 12 студентов Архангельского лицея получили 100 баллов
Сербский секрет сочного картофеля с мясом: рецепт блюда, которое невозможно испортить
Поездка в школу больше не лотерея: власти закрывают пути для халатности на дорогах
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Голые ногти — это модно: как добиться дорогого эффекта в педикюре без покрытия
Продление приема заявок на PROбренд-2026: туристическая индустрия готовится к грандиозному финалу
Даже пара таблеток создаёт риск: АТОР разъяснила правила перевозки лекарств в самолёте
Чёрная жемчужина вашего сада: как вырастить самую темную гвоздику в мире
Алушта осталась без света: бизнес меняет правила игры в энергетическом кризисе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.