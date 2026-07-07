470 тысяч мальков осетра: важный шаг к сохранению Волги

В Приволжском районе Астраханской области выпустили 470 тысяч мальков русского осетра в естественную среду обитания. Молодь весом около 3 граммов была вырощена на Кизанском осетровом рыбоводном заводе для восполнения биоресурсов региона. Это важный шаг к сохранению уникальной флоры и фауны Волги.
Кизанский осетровый рыбоводный завод, расположенный в селе Кизань, известен как старейшее в стране предприятие по воспроизводству осетровых. Оно входит в структуру Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод» и находится под управлением Федерального агентства по рыболовству.
На заводе не только производят мальков, но и проводят научные исследования. Каждый год здесь выпускаются миллионы мальков в природные водоемы. «Сохранение и приумножение природных богатств и биоразнообразия водных ресурсов нашего региона — это наша главная задача», — отметила глава района Елена Сафронова.
Процесс выращивания осетров основан на естественной кормовой базе, что повышает шансы на выживаемость молоди. Специалисты завода вносят удобрения и кормовые дрожжи, чтобы улучшить условия для рыб. Такие подходы важны для обеспечения здоровья и роста мальков.
Специалисты отмечают, что работа Кизанского завода поможет восстановить запасы осетровых в Волге и создать устойчивую популяцию. Региональные эксперты подчеркивают значимость таких инициатив для экосистемы и рыбного хозяйства.
"Необходимо следить за возобновляемостью ресурсов и применять более строгие меры для сохранения водоемов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Игорь Степанов, эколог.
"Подобные предприятия играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития рыбного хозяйства нашей страны", — сказал в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех, эксперт по ЖКХ и тарифам.
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